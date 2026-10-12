Gustavo Yankelevich recordó el crudo testimonio de su nieto: "Si te cuento lo que pasa, papá me va a matar"
Tras la denuncia de Valentín Yankelevich contra su padre, el productor rompió el silencio, contó cómo obtuvo la tenencia de sus nietos y destacó a Cris Morena.
Gustavo Yankelevich recordó la lucha por obtener la tenencia de sus nietos, Franco y Valentín, y acompañarlos durante una infancia marcada por situaciones de violencia física y psicológica que ejercía su padre, Darío Giordano.
Durante una entrevista en Intrusos, en la que agradeció a los medios por no difundir la situación debido al duro proceso judicial que atravesó para obtener la tenencia de sus nietos, el productor recordó las primeras señales que los chicos le dieron sobre lo que ocurría con su padre: "Una vez por semana lo pasaba a buscar por el colegio, íbamos a comer afuera y después lo llevaba de vuelta. A pesar de lo que vivía, conmigo estaba feliz, cantaba, era divertido... En uno de esos almuerzos Franco me dijo: 'Abuelo, quiero ir a vivir con vos', pero no me contó que le pegaban".
Ante ese pedido, Yankelevich le propuso pasar una semana con él para probar cómo se sentía. Sin embargo, cuando se lo planteó a Darío Giordano, la respuesta que recibió llamó su atención.
"Cuando me junté con Darío y le comenté que Franco me había pedido quedarse una semana conmigo, me respondió: 'De ninguna manera. Yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir'. Ahí deduje que estaba pasando algo mucho más grande de lo que yo pensaba", recordó.
Después de ese episodio, siguió pasando a buscar a sus nietos por el colegio una vez por semana hasta que advirtió un cambio en Franco, que con 11 años y habitualmente alegre y conversador permaneció en silencio durante tres almuerzos consecutivos, lo que llevó al productor a indagar sobre qué estaba ocurriendo.
"Le dije: 'Soy una persona grande, acá algo pasa. Me tenés que contar, no puede ser que de golpe no hables nada'. Entonces me respondió: 'Abuelo, si yo te cuento lo que pasa, papá me va a matar. Cuando se enteró de que te pedí ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes'", contó.
"Ellos me decían que su papá, cuando íbamos a la casa, era una cosa, pero cuando nos íbamos era otra. Me decían: 'Aparece el monstruo'", recordó.
El rol de Cris Morena y el silencio durante el proceso judicial
Gustavo Yankelevich también destacó el papel de Cris Morena, quien fue la primera en advertir que algo podía estar ocurriendo con los chicos y le pidió que les prestara atención.
"La primera que notó lo que pasaba fue Cris Morena y me advirtió que le prestara atención a los chicos. En principio pensé que era pasajero, hasta que Franco me pidió venir a vivir conmigo", contó.
El productor explicó que la familia decidió mantener silencio público para no interferir con la investigación judicial y permitir que la Justicia actuara. Durante ese período, la tenencia de los chicos fue otorgada inicialmente por tres meses, mientras se realizaba un seguimiento de su situación.
"No dijimos nada para que la Justicia pudiera moverse libremente. Ellos no hablaban porque al principio me dieron la tenencia por tres meses, todos los días monitoreaban cómo estaban los chicos, pero no podíamos decir nada, aunque ellos quisieran contar su verdad, que era la verdad", sostuvo.
Finalmente, indicó que la tenencia definitiva llegó tres años y medio después. También explicó que, aunque Valentín quería contar lo sucedido, tuvo en cuenta la situación de su hermana y esperó a que terminara el colegio antes de hacer público su testimonio.
"Me va a costar hablar. Fueron muchos los que ayudaron a los chicos", expresó Yankelevich al recordar el proceso que atravesó la familia.
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