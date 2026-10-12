Gustavo Yankelevich recordó el crudo testimonio de su nieto: "Si te cuento lo que pasa, papá me va a matar"

"Le dije: 'Soy una persona grande, acá algo pasa. Me tenés que contar, no puede ser que de golpe no hables nada'. Entonces me respondió: 'Abuelo, si yo te cuento lo que pasa, papá me va a matar. Cuando se enteró de que te pedí ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes'", contó.

"Ellos me decían que su papá, cuando íbamos a la casa, era una cosa, pero cuando nos íbamos era otra. Me decían: 'Aparece el monstruo'", recordó.

El rol de Cris Morena y el silencio durante el proceso judicial

Gustavo Yankelevich también destacó el papel de Cris Morena, quien fue la primera en advertir que algo podía estar ocurriendo con los chicos y le pidió que les prestara atención.

"La primera que notó lo que pasaba fue Cris Morena y me advirtió que le prestara atención a los chicos. En principio pensé que era pasajero, hasta que Franco me pidió venir a vivir conmigo", contó.

El productor explicó que la familia decidió mantener silencio público para no interferir con la investigación judicial y permitir que la Justicia actuara. Durante ese período, la tenencia de los chicos fue otorgada inicialmente por tres meses, mientras se realizaba un seguimiento de su situación.

"No dijimos nada para que la Justicia pudiera moverse libremente. Ellos no hablaban porque al principio me dieron la tenencia por tres meses, todos los días monitoreaban cómo estaban los chicos, pero no podíamos decir nada, aunque ellos quisieran contar su verdad, que era la verdad", sostuvo.

Finalmente, indicó que la tenencia definitiva llegó tres años y medio después. También explicó que, aunque Valentín quería contar lo sucedido, tuvo en cuenta la situación de su hermana y esperó a que terminara el colegio antes de hacer público su testimonio.

"Me va a costar hablar. Fueron muchos los que ayudaron a los chicos", expresó Yankelevich al recordar el proceso que atravesó la familia.