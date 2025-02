"Habrá sanciones", el mensaje de Santiago del Moro en la previa a la gala de nominación de Gran Hermano

La posible sanción a Chiara Mancuso

En la noche de este lunes, un seguidor del ciclo que acercó a las inmediaciones de la casa más famosa del país y lanzó: "Chiara falsa, Chiara acomodada", lo que Selva Pérez, Gabriela Gianatassio, Bati Larrivey, Marcelo Carro, Lorenzo de Zuani y la mismísima Chiara Mancuso escucharon bien clarito.

Tras oírse el mensaje, la producción de Telefe puso música bien fuerte para impedir que nuevos gritos se escuchen, mientras los testigos auditivos ingresaban a la vivienda donde muchos de ellos están aislados desde el pasado 2 de diciembre.

grito gran hermano.mp4

Lo cierto es que, tras lo sucedido, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso no sólo no respetó el protocolo y repitió el grito entre los que estaban en el fogonero, sino que también lanzó una respuesta a la persona que fue a gritar: "Chupamela gil", dijo, con la clásica seña del "fuck you" a cámara.

Como si todo esto fuera poco, la participante comentó con su amigo Ulises Apóstolo que había habido un grito en su contra.

La posible sanción a Renato

Tras ser eliminado de la casa, el peruano logró reingresar al juego, lo que lo obliga a ser extremadamente cauteloso con la información que comparte. Sin embargo, en las últimas horas, una charla con su compañera Chiara Mancuso habría puesto en jaque su continuidad en el certamen, ya que, al parecer, Renato dejó entrever datos sobre los favoritos del público, algo que está estrictamente prohibido en el reglamento del programa.

Durante una conversación, Chiara le confesó a Renato que uno de sus sueños era llegar a la final del reality junto a Santiago Algorta, Ulises Apóstolo y Luciana Martínez. Ante esa afirmación, el participante no dudó en responder con una crítica directa: “Llega a pasar eso y no ganás”.

expulsion rnato gh

Con esas palabras, Renato dejó en claro que tanto Tato como Ulises y Luciana son favoritos del público, una información altamente sensible que podría haber influido en el comportamiento de sus compañeros.