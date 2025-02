Hallan muerto a Gene Hackman en su casa junto a su esposa

"Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito", agregó el sheriff Adán Mendoza. El sheriff fue quien le comunicó la noticia a los medios después de la medianoche del miércoles confirmando que, además del actor y su mujer, también había muerto su perro.

En ese sentido, la autoridas cerró: "Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro".

Tal es así que, por el momento, no confirmó cuándo podrían haber fallecido ni que pudo haber pasado con el actor y su familia. Por otro lado, tampoco reveló cómo fueron a la casa de él para buscarlo ni por qué.

Aún así, dejó en claro que no había indicios inmediatos de que había sido un crimen. La noticia, que ya causó conmoción en el mundo, también fue confirmada por la Agencia oficial Pres Association.

En lo que respecta a la familia del intérprete, por el momento no han hablado públicamente. No obstante hay que destacar que siempre mantuvieron un perfil bajo por lo que se espera que, por el momento, no revelen más información ni tampoco hagan público algún comunicado.

La partida de Hackman sin dudas abre una herida en Hollywood. El actor, que ha sido protagonista de producciones como "Bonnie & Clyde" e incluso "The Bridge" ha tenido una trayectoria de lujo. De hecho, fue premiado en múltiples ocasiones.

En una carrera de más de seis décadas, Hackman recibió dos Oscar, dos Baftas, cuatro Globos de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Por lo que se espera que, con su trayectoria impecable, reciba un homenaje en los Premios de la Academia que son el próximo 2 de marzo.