Diana Barrows, la actriz de Hollywood que participará en una película argentina

- Además de ser una reconocida actriz de cine y televisión, sos cantante y bailarina: ¿cuánto creés que te benefició en tu carrera ser multifacética?

Creo que me ayudo bastante ser también bailarina y cantante. Atravesé muchos medios como cine, televisión y sobre todo teatro y conciertos (musicales). Me abrió diferentes caminos en una profesión con tanta competencia.

Y también París me ayudó muchísimo, porque yo quería juntar el trabajo con el amor. Me enamoré de un francés y me encantaba el cine de Francia y la Nouvelle Vague. Me mudé a París con mi novio y quería trabajar con Jean-Luc Godard y Jean-Jacques Beineix (desafortunadamente fallecieron los 2 en 2022). Una vez estando en París, me di cuenta que el cine francés es “bien francés”. Si lo pensás bien, hay pocas extranjeras en el cine francés y las pocas que hay tienen buenas conexiones, como por ejemplo Jane Birkin, que era la mujer de Serge Gainsbourg.

Estaba un poco desilusionada y de pronto un director necesitaba una actriz que hiciera zapateo (tap dancing). Encantado de mis talentos como actriz y mi técnica de zapateo, él hizo de todo para poder conseguirme una visa de trabajo, comprobando que no había una francesa que pudiera hacer zapateo y actuación tan bien como yo para interpretar ese personaje. Entonces ser multifacética me ayudo muchísimo en mi camino.

viernes13 diana barrows

- ¿Qué significó en tu vida siendo tan joven hacer un papel como el de Maddy en ''Friday the 13th Part VII: The New Blood''? ¿0ué cosas cambiaron a partir de allí?

El papel de Maddy cambió muchas cosas para mí en todos los sentidos. En el lado personal era como el descubrimiento de la femineidad. Hasta esta experiencia de cine era muy niña. Jugaba todavía con mis barbies y muñecas. El personaje de Maddy era nerd, y la transformación de Maddy de nerd a sexy para encontrarse con David es una transformación muy importante para la película y muy importante para mí. El día que grabamos esa escena hubo un cambio. Hasta el equipo de la película me trató diferente. Y cuándo se estrenó la película en los cines……Maddy era un éxito. En la escena de transformación de Maddy tendrías que haber escuchado cómo aplaudía el público y los silbidos fuertes… Luego de la película, yo tenía un fan club y también nació un super fan club entre las nerds. Yo representaba a ellas pero como fuertes y poderosas.

También como actriz fue un placer de hacer un personaje de tres dimensiones. Muchas veces, los personajes son de dos dimensiones y con el papel de Maddy que se transforma de “nerd” a sexy pude demostrar varias dimensiones de actuación, lo que es interesante para una actriz. Fui parte de una película de culto con mucha fama. No me lo imaginé. Además, mi agente no quería que yo haga esa película, porque para ellos era como “serie B”. Me dijeron que nunca seria vista como actriz de verdad y que mi carrera finalizaría. Qué bien que no hice caso. Además, siempre me gustaron las películas de terror……me gustaban los clásicos Bela Lugosi (Drácula), Lon Chaney, el hombre de las mil caras, Frankenstein de Boris Karloff. Ahora soy parte de un culto. Viajo, soy jurado en festivales de cine por el mundo. Participo en “Horror Cons”, eventos de terror donde firmo autógrafos. Llega gente de todas partes para conocerme en esos eventos. Sigo con el fans club. Me escriben. Me mandan fotos para mi autógrafo. Me mandan saludos cada Viernes 13…Es como mi cumpleaños jaja.

-Durante tu carrera has atravesado distintas etapas de la industria del cine y la ficción en televisión: ¿qué opinión tenés del actual predominio de las plataformas de streaming en la industria?

En teoría, las plataformas de streaming deberían abrir el campo para más trabajo para todos….actores, crew, montaje, etc….. Porque hay mucho contenido y hay unas series super interesantes en Netflix, Prime Video. Igual también hay muchas cosas que no son de buena calidad. Se produce mucho y todo el mundo se cree Hitchcock ahora.

Con la tecnología que hay ahora se hace todo muy accesible para cualquiera; cámaras digitales, home estudios, todo mucho más barato que antes. Hasta con los smartphones podés hacer cosas increíbles. Todo el mundo cree que es artista, pero no es así. Muchas cosas que se producen no llega a la alta calidad…. Eso es lo malo.

Mis referencias de “masterpieces” o de obras de maestros de cine siguen siendo clásicos viejos. Cuando pienso en mis películas preferidas siempre voy a las películas hechas antes de estas plataformas de streaming. Digamos que el streaming no ha creado más maestros de cine. El strike (huelga) de Hollywood se trata en una gran parte de las plataformas de streaming. El streaming ha empeorado las condiciones laborales de los actores, los salarios y las ganancias en general.Los “residuals” (saldo, el residuo, derechos residuales), que era una gran parte para actores, ha disminuido mucho después de la aparición de streaming.

viernes13 diana barrows

-EI próximo desafío de tu carrera será tener una participación estelar en una película de producción argentina: ¿qué nos podés contar al respecto?

Por fuera de la excitación, el subidón de adrenalina y la prisa para empezar, lo demás es secreto, jajajaja. Si cuento todo ahora ya no es una sorpresa…. Todo a descubrir y estaré dispuesta a compartir en mis redes sociales mis experiencias a diario para hacer un tipo de interacción con el público durante el rodaje (lógico, sin contar los secretos íntimos del rodaje).

- ¿Qué representa para vos poder agregar a tu carrera un paso por la producción cinematográfica argentina y qué opinión tenés de nuestro país?

Tengo una impresión súper de Argentina (fuera del fútbol). Mi padre es de Brasil jaja. Felicitaciones igual a Messi por esta última copa porque se la merecía…. Me encanta el mate, el tango, el vino, el cine argentino….. Se que esos son los estereotipos del país. Yo sé que Argentina tiene mucho más que ofrecer, como el paisaje espectacular que también me gustaría descubrir. Y hace poco descubrí un perfume fantástico de Argentina.

viernes13 diana barrows

- ¿Luego de haber tenido contacto con los creadores del film “Se picó el barrio”, que sensación te dejaron?

Energía. Es raro que sientas una energía tan fuerte y positiva a distancia. Siento pasión y amor detrás del proyecto. Siento una cosa original, única y preciosa al juntar nuestros energías, culturas, talento y amor por el cine a través de las fronteras. También, la gran experiencia y carrera que traen Roberto y Cacho me hace sentir honrada de participar en este proyecto.

- ¿Cumpliste todos los sueños que tenías con la actuación?

Esta pregunta es difícil. ¿Si cumplí todos mis sueños? !No! Cierto que no. Y creo que nunca lo pueda hacer porque cada día trae nuevos sueños. Tengo tantos sueños que no tendría el tiempo suficiente para realizarlos. Jajajajaja. Dicho eso, cumplí una parte de mis sueños. Quisiera actuar en una película en cada país jajaja. Y ahora quiero cumplir este sueño, trabajar en este proyecto en Argentina.

La película

“Se picó el barrio” será un largometraje de acción, con muchas situaciones muy actuales y vigentes de la sociedad y forma de vida de la juventud de hoy en día. Este film lleva la producción general de Roberto Valerstein, la dirección artistica de Cacho Cuevas y la producción ejecutiva de Giorgio Ramundo.