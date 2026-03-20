El hijo de Chuck Norris le dedicó una emotiva despedida: "Fuiste el mejor padre que Dios me podría haber dado"

"Sin importar lo que me estuviera pasando, estabas ahí. Te asegurabas de que yo supiera lo mucho que me querías. Con toda honestidad, no creo que haya habido un día en que no me lo dijeras. Estoy tan orgulloso de ser tu hijo", expresó.

"Las memorias que vivimos, las lecciones que me enseñaste, y las risas constantes que compartimos se quedarán conmigo toda mi vida. Gracias por todo lo que le diste a nuestra familia y por el ejemplo que diste cada día", señaló Dakota Norris.

"Espero poder vivir una vida que te honre y te dé orgullo. Te quiero, papá, te voy a extrañar por siempre", cerró.

Chuck Norris

La familia de Chuck Norris publicó el jueves de esta semana un sentido mensaje en el perfil oficial de Instagram del actor en el que se confirmó la noticia de su muerte.

Además, y con la misma impronta del actor, la familia reconoció que "para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos".