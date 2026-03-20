El hijo de Chuck Norris le dedicó una emotiva despedida: "Fuiste el mejor padre que Dios me podría haber dado"
Dakota Norris compartió unas palabras cargadas de emoción tras la muerte del actor de "Walking Texas Ranger", de 86 años, que dejó a Hollywood de luto.
El hijo de Chuck Norris compartió este viernes un emotivo mensaje de despedida para el actor, que falleció el jueves a los 86 años tras ser internado en una clínica de Hawaii, en los Estados Unidos.
"Fuiste el hombre al que admiré toda mi vida", expresó Dakota Norris en un posteo de Intagram con una foto de él con su padre en un corral.
Además de referirse a la generosidad, coraje, integridad y fuerza personal de su padre, Dakota Norris resaltó la disciplina y la fe del actor de "Walking Texas Ranger", cualidades que su entorno dentro y fuera de Hollywood valoró tras conocerse la noticia de su muerte.
"Viviste tu vida con un propósito y con amor por todas las personas", señaló su hijo.
El sentimiento de admiración por el actor de 86 años es compartido por miles de fans en todo el mundo, pero Dakota Norris agregó: "Fuiste el mejor padre que Dios me podría haber dado y el mejor hombre que conocí".
"Sin importar lo que me estuviera pasando, estabas ahí. Te asegurabas de que yo supiera lo mucho que me querías. Con toda honestidad, no creo que haya habido un día en que no me lo dijeras. Estoy tan orgulloso de ser tu hijo", expresó.
"Las memorias que vivimos, las lecciones que me enseñaste, y las risas constantes que compartimos se quedarán conmigo toda mi vida. Gracias por todo lo que le diste a nuestra familia y por el ejemplo que diste cada día", señaló Dakota Norris.
"Espero poder vivir una vida que te honre y te dé orgullo. Te quiero, papá, te voy a extrañar por siempre", cerró.
La familia de Chuck Norris publicó el jueves de esta semana un sentido mensaje en el perfil oficial de Instagram del actor en el que se confirmó la noticia de su muerte.
Además, y con la misma impronta del actor, la familia reconoció que "para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos".
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