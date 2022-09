"House of the Dragon" cuarto capítulo: hora, cómo verlo en vivo y los detalles

Por otra parte, Corlys Velaryon se alejó de la corona tras no aceptar la propuesta de que el rey contraiga matrimonio con su hija y se alía con Daemon en una guerra frente a los piratas de las costas.

CÓMO Y A QUÉ AHORA VER HOUSE OF THE DRAGON

El cuarto capítulo de House of the Dragon, llamado "King of the Narrow Sea", se estrenará hoy domingo 11 de septiembre en HBO y en la plataforma HBO Max. Tendrá una duración de 1 hora y 3 minutos con la siguiente sinopsis: "Después de conquistar todas las islas excepto dos, Daemon se declaró Rey de los Peldaños de Piedra y el Mar Angosto, siendo coronado por Corlys la Serpiente Marina". ¡Repasa a qué hora se estrena!

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

19:00 horas México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

21:00 horas Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas España: 03:00 AM (Lunes 11 de septiembre)

El episodio comenzará con un breve salto en el tiempo, ya que en el adelanto del episodio se pudo ver como el hijo del rey, Aemon, ahora tiene tres años y su tío ha regresado victorioso de Stepstones con una especie de corona en la cabeza.

ADELANTO DEL CAPÍTULO 4 DE HOUSE OF THE DRAGON

El capítulo 4 se llamará ‘King of the Narrow Sea’ (El rey del mar angosto) y según se pudo ver en el avance habrá una gran incertidumbre en el rey Viserys I por definir a su heredero entre la ya nombrada princesa Rhaenyra y el todavía infante príncipe Aegon, hijo de su reciente enlace con Alicent Hightower.

Otra escena importante nos muestra el regreso de Daemon, tras su victoria en los Peldaños de Piedra. Luego de haber matado al ‘alimenta cangrejos’, el príncipe le anuncia a su hermano que ha sido nombrado el ‘rey del mar angosto’ e ingresa con una corona, ante la mirada molesta del rey Viserys I.