Iván de Pineda volvió a posar para una reconocida marca internacional: "Auténtica leyenda"

Según informaron oficialmente: "Los supermodelos Mark Vanderloo e Iván de Pineda son las estrellas de la campaña masculina de Versace para la primavera-verano de 2023, casi tres décadas después de haber protagonizado su primera campaña con la marca".

"Realizada por los fotógrafos Mert & Marcus, la serie de retratos de estudio de los modelos se inspira en las campañas originales de 1996, año en el que Mark e Iván debutaron con la marca, y que rinde homenaje a ambos como lo que son, auténticas leyendas de Versace, ahora y siempre", indicaron al mostrar las primeras imágenes de Iván en la campaña.

En la imagen más viral, se lo puede ver a Iván de Pineda luciendo un icónico traje de la marca en donde su cara seria y su postura ante la cámara levantó miles de suspiros.

Por su parte, Donatella expresó: "Me encantan estas imágenes de Mark e Iván. Desde los 90 han definido lo que es ser poderoso, sexy, sensible y cariñoso. Son verdaderos hombres de Versace, no tienen miedo de expresar su creatividad a través de la ropa y su amistad a través de la cercanía de su relación".