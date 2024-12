Jésica Bossi anunció su salida de Lanata sin Filtro: quién la reemplazará

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesica Bossi (@jesicabossi)

"31/12 se va Jésica Bossi de Mitre. Se había comprometido Gonzalo Sánchez a conducirlo en el verano y después renunció. Así que lo va a conducir la Negra Verón", escribió De Brito en su cuenta de X.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adriana Verón (@adriveron)

Jésica Bossi contó en Intrusos (América TV) sobre su determinación de bajarse del programa de Jorge Lanata: "Yo decidí cerrar un ciclo. Estuve 8 años en Radio Mitre en Lanata sin filtro, termino en diciembre y después se verá. La decisión tiene que ver con la salud y la situación de Jorge, y también con un balance personal. Es una decisión personal y profesional sobre qué hacer el año que viene".

"Ya está, en términos míos y del ciclo, es mi salida del programa. Se verá el año que viene... estoy cerrando otras cosas también. Yo hice lo que me pidió Lanata siempre, estuve al pie del cañón con todo lo que me pidió. Se cierra un ciclo, estaba para Lanata sin Filtro y si no hay perspectiva de continuidad... ya está", explicó la conductora.

Jésica Bossi dejó en claro de que más allá de que no estará más en el ciclo de Jorge Lanata, ella seguiría en otro horario en la misma emisora. "Se está armando una nueva programación y tengo la mejor relación con la radio, no estoy cerrando la puerta de la emisora, solo decidí que en febrero no voy a estar en la segunda mañana", explicó.