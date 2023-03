Qué le dijo Jey Mammón a Yanina Latorre

Según la panelista, este jueves conductora del programa, habló con Mammón y el músico le pidió que no hiciera pública su charla.

"Igual voy a contar lo que me dijo Jey (Mammón): me dijo que la edad -del denunciante- no es cierto", enfatizó Latorre.

Por esos dichos, la panelista del programa de América TV fue duramente repudiada en las redes y luego de un corte ella su descargo al aire por las críticas que recibió.