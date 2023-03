La respuesta de Lucas Benvenuto al descargo de Jey Mammon

"Quiero Pedir por favor que se me deje de hostigar. Hay muchos medios que me llaman si parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado. Por favor, para mí es muy importante cada vez que hablo y espero que esto se entienda”, comenzó el joven que a sus 12 años fue víctima de una red de trata liderada por el psicólogo Jorge Corsi.

“Fue muy difícil para mí reconstruirme como persona y a ese niño que soy. Para convertirme en este adulto que soy, hubo todo un equipo de terapeutas y el camino fue muy largo para que hoy pueda estar acá. ¿Qué puedo decirte de ‘estar acá'? Mi vida estuvo en riesgo dos veces, hubo dos veces que yo intenté quitarme la vida. Incluso, estuve dos veces en terapia intensiva y no se sabía cómo iba a despertar", añadió.

"Al no tener respuesta de la Justicia no me quedó otra opción que darle la cara y la voz a mis casos junto a mi abogado, que fue muy importante en este camino. La última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos encima de una sola persona, que todos ya saben quién es. Están centrados ahí, pero yo vengo batallando junto a mi abogado en un montón de casos y me duele un montón que quieran usar solo ese nombre para tener la primicia”, continuó en un relato sincero y cargado de emoción.

"Cuando fui con un abogado particular tuve respuesta, cuando fui a la esperanza de la fiscalía lo único que obtuvimos fue la resolución de una prescripción. Lo que sucedió es real, mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción. En 2020, yo sabía adentro mío que no iba a lograr nada de la Justicia. Al haber tenido dos casos en la Justicia, ya tenía experiencia con la prescripción. Durante la pandemia decidió sanar y con el equipo de terapia decidimos que yo necesitaba hablar”, siguió.

"Fui muy claro y ya está. Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas. Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, cerró el joven que pide justicia.