Jorge Martínez fue internado y operado de urgencia: qué pasó y cómo está
En "Secretos Verdaderos" quisieron comunicarse con él para hablar de Andrea del Boca y así se enteraron de su problema de salud. Los detalles.
El reconocido galán de la televisión argentina, Jorge Martínez, fue noticia en las últimas horas tras confirmarse su internación y posterior paso por el quirófano. El actor debió ser intervenido quirúrgicamente a raíz de una escara, una complicación de salud derivada de un período previo de inmovilidad. Pese a la preocupación inicial que generó su ingreso al centro asistencial, los últimos reportes indican que se encuentra en un estado de salud óptimo y en plena recuperación.
La información fue revelada por el periodista Pablo Layus durante la emisión del programa Secretos Verdaderos (América TV). Según relató el panelista, el hallazgo de la noticia fue fortuito, ya que se produjo mientras intentaba contactar al actor para consultarle sobre otro tema de la actualidad del espectáculo como lo es Andrea del Boca.
Ante la incertidumbre sobre su estado, fue el propio Jorge Martínez quien decidió romper el silencio y llevar calma a sus allegados y al público general. A través de un mensaje de voz enviado vía WhatsApp a Layus, el protagonista de innumerables éxitos televisivos confirmó que la operación se realizó el pasado 6 de marzo.
"Bien, Pablo. Recién operado de una escara, ayer a la mañana (6 de marzo). Pero muy bien, bárbaro, gracias a Dios", expresó el actor con un tono que denotaba una evolución favorable.
Layus detalló que la comunicación con el entorno de Martínez fue clave para conocer la situación: "Cuando hablábamos de Andrea del Boca, me comuniqué con Jorge Martínez para conocer un poco más, no me pude comunicar con él y alguien cercano me dijo 'Jorge está internado', lo tuvieron que operar. Recién me acaba de mandar un audio él".
Respecto al origen de la dolencia, el periodista informó que la lesión se produjo como consecuencia directa del tiempo que el artista debió permanecer en reposo absoluto. "Es producto del tiempo que estuvo postrado, al parecer tuvo una infección. Fue en la cola en su caso", precisó el integrante de Secretos Verdaderos al referirse a la zona afectada.
Las escaras, técnicamente denominadas úlceras por presión, se originan cuando la falta de movimiento reduce el flujo sanguíneo en áreas específicas, dañando la piel y los tejidos subyacentes. Lo que inicialmente puede manifestarse como un enrojecimiento, puede escalar a heridas de mayor complejidad si no se interviene a tiempo con métodos de prevención, como la higiene constante y el cambio frecuente de postura.
Afortunadamente, gracias a la rápida acción médica, Jorge Martínez ya se encuentra atravesando el postoperatorio con éxito, agradeciendo el apoyo incondicional que ha recibido por parte de sus colegas y de sus seguidores a lo largo de este proceso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario