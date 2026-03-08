Jorge Martínez fue internado y operado de urgencia: qué pasó y cómo está

Respecto al origen de la dolencia, el periodista informó que la lesión se produjo como consecuencia directa del tiempo que el artista debió permanecer en reposo absoluto. "Es producto del tiempo que estuvo postrado, al parecer tuvo una infección. Fue en la cola en su caso", precisó el integrante de Secretos Verdaderos al referirse a la zona afectada.

Las escaras, técnicamente denominadas úlceras por presión, se originan cuando la falta de movimiento reduce el flujo sanguíneo en áreas específicas, dañando la piel y los tejidos subyacentes. Lo que inicialmente puede manifestarse como un enrojecimiento, puede escalar a heridas de mayor complejidad si no se interviene a tiempo con métodos de prevención, como la higiene constante y el cambio frecuente de postura.

Afortunadamente, gracias a la rápida acción médica, Jorge Martínez ya se encuentra atravesando el postoperatorio con éxito, agradeciendo el apoyo incondicional que ha recibido por parte de sus colegas y de sus seguidores a lo largo de este proceso.