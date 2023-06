Reapareció Jorge Porcel Jr.: su bizarra anécdota sobre una orgía en la que estaba Diego Maradona

Ante el asombro de los conductores, Jorgito prosiguió. "Llego, y en el living quién estaba durmiendo? El único, el pibe de Fiorito, Diego Armando Maradona. Estaba con un amigo de él, medio de seguridad", contó.

"Yo, como no estaba cog..., me di el único lujo que a mí me gusta: me pedí salmón ahumado. No la ponía, pero tampoco me la pusieron", concluyó su historia el invitado del programa.

jorge porcel jr orgía diego maradona.mp4