Jorge Rial anticipó detalles de la entrevista con Jey Mammón para C5N: "Hubo cosas que..."

En diálogo con LAM, el conductor de Argenzuela aportó detalles del ida y vuelta con el ex conductor de la Peña de Morfi previo a que sea emitido este viernes en su programa: "Llegué con las expectativas de una nota del tipo más buscado del momento y me voy regulando. Me encontré con una nota muy fuerte y con un Jey Mammón con muchas ganas de hablar. Tuvimos momentos muy tensos, hubo cosas que no le gustó que yo le dijera y me pasó algunas facturas. Al medio también le pasó facturas, porque a veces uno cree que el medio va a ser condescendiente con uno cuando le vaya mal, pero no es así".

Al ser consultado sobre si creyó en las palabras de Mammón, Rial fue categórico: "Lo que pasa es que no es una cuestión de fe. De lo que a él se lo acusa va en contra de mis valores y se lo dije. En la nota hay una discusión sobre ese tema, el tema de la edad es fundamental en la charla. Y lloró, para los que quieren saber, acá lloró. No es cuestión de creer o no, yo tengo una convicción personal sobre ciertas cosas y no voy a tranzar sobre eso. La gente cuando vea la nota decidirá si le cree o no".

https://twitter.com/AmericaTV/status/1641597979739017216 Jorge Rial habla tras la primera entrevista con Jey Mammon luego de la denuncia: “Tuvimos momentos muy tensos”.



“Él tiene claro lo qué está pasando”.



“La nota se hizo sin abogados, no hubo condicionamientos”.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/K1ij2Vo6CL — América TV (@AmericaTV) March 31, 2023

En medio de las revelaciones de lo que el país podrá ver próximamente en la pantalla de C5N, el comunicador destacó que el humorista "le habló a Lucas también, le habló a la cámara y hasta empatizó con él".

Consciente de la gravedad de lo que enfrenta, Rial contó que Jey Mammón compartió sus pareceres de cara al futuro: "Una frase fuerte que dice es: 'A esta tele no vuelvo más'. Él lo sabe. Tiene claro lo que le está pasando. Habla sobre su estado, dice que está empastillado, angustiado".

En lo que respecta al momento del diálogo entre ambos, el ex Intrusos no reparó en detalles: "La nota se hizo sin abogados, sin amigos. Hablamos un rato antes y le dije que iba a preguntar todo y me dijo que pregunte lo que quiera, y así fue la nota, no hubo un sólo condicionamiento", sostuvo.

"Tenía ganas de hablar. Contestó todo y en un momento hasta se enojó, se puso tensa la cosa. Cuenta todo, no es una nota ni a favor ni en contra, es una nota y el que la ve tomará la decisión de creerle o no", concluyó.