Josefina Pouso liquidó a LAM

Y agregó: “Yo no consumo ese tipo de programa ni a las angelitas, por lo cual me sería difícil ser parte, además el horario tampoco me sirve”.

Josefina Pouso

En este sentido, Josefina Pouso señaló: “Voy a ser prudente porque entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana pero me pasa que es un programa que la forma de hacer periodismo de espectáculos no me gusta, es meterse demasiado en lugares donde yo no me metería, no digo ni que esté bien ni que esté mal, está perfecto pero no me gustaría ser parte”.

Aunque destacó: "el laburo que hacen está buenísimo pero no es la forma que me gusta a mí de contar las cosas”.