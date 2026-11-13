Tras ganar un Latin Grammy, Bizarrap anunció el final de las Sessions: "Llegando a su fin"
Bizarrap confirmó que las Sessions llegarán a su fin y que comenzará un nuevo capítulo en su carrera.
Bizarrap sorprendió a sus seguidores durante la ceremonia de los Latin Grammy 2026 al comunicar una noticia inesperada sobre el futuro de las famosas Sessions. El productor argentino aprovechó el escenario de uno de los eventos más importantes de la música para despedirse del formato que marcó un antes y un después en su carrera.
La revelación llegó después de recibir el galardón a Mejor Canción Urbana por su colaboración con Daddy Yankee. Desde el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el músico tomó la palabra para expresar su agradecimiento al artista puertorriqueño.
En medio de su discurso, hizo una declaración que sorprendió a los presentes y generó nostalgia entre sus fanáticos: “Primero le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mi criterio. Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y ahora está llegando a su fin”.
Luego, recordó cómo fue compartir una jornada de grabación con el referente del reguetón y dejó en evidencia la emoción que le produjo aquella experiencia: “Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer, sinceramente. Y ahora me emociono de solo pensarlo”.
Antes de terminar, Bizarrap también destacó la importancia de seguir generando oportunidades para las nuevas generaciones de músicos. “Sigamos abriendo las puertas a todos los artistas jóvenes. Muchísimas gracias”, expresó. De esta manera, el productor confirmó que las Sessions, el formato que lo convirtió en un fenómeno global y reunió a figuras de distintos géneros musicales, atraviesan su etapa final.
Los artistas argentinos que se destacaron en los Latin Grammy 2026
La edición 2026 de los Latin Grammy tuvo una importante presencia argentina. Este jueves 12 de noviembre, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas fue escenario de una ceremonia en la que varios representantes nacionales consiguieron llevarse premios en distintas categorías.
Entre los ganadores estuvieron Milo J, Trueno, CA7RIEL y Paco Amoroso, Bizarrap, Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla. Sus reconocimientos abarcaron diferentes estilos, desde la música urbana y electrónica hasta el rock, el folclore y el tango.
Milo J fue uno de los grandes protagonistas de la noche
A sus 19 años, el músico oriundo de Morón se convirtió en uno de los artistas más premiados de la ceremonia, con cuatro estatuillas. Fue reconocido por Grabación del Año con Niño, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque por La Vida Era Más Corta, además de Mejor Interpretación Urbana por Gil, canción que comparte con Trueno.
Al recibir el premio al diseño del empaque, aprovechó para reconocer a quienes participaron en el apartado visual de su trabajo y manifestó: "Aguante la Vida era Más Corta, aguanten los diseñadores gráficos. Muchísimas gracias".
También se refirió al significado de Gil y a la particularidad de haber obtenido un reconocimiento por una canción con esa temática: "Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí".
Por último, se mostró especialmente emocionado al recibir el galardón dedicado al folclore. " ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza", expresó, antes de cerrar con una frase que celebró sus raíces musicales: "Aguante el folclore y Santiago del Estero".
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