El engaño de Julieta a Gran Hermano para tener una pool party

“Cumplo el 9 de enero y nunca hay nadie para festejar mi cumpleaños. Están todos de vacaciones. Es muy frustrante, siempre quise festejar mi cumple y no puedo -continuó- Siempre tuve la ilusión de tener una pool party, pero ¿qué pasa? Nunca tengo invitados y tampoco tengo pileta. Sería como mi sueño frustrado. y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta y aparte invitados no van a faltar porque van a estar obligados a venir, y no creo que tengan nada mejor que hacer”.

“Estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte el festejo”, le comunicó Gran Hermano a la joven, pero le hizo una salvedad. “Las cosas no son tan fáciles... Siempre y cuando lleves a cabo una misión secreta que tengo para proponerte. ¿Estás de acuerdo?”, siguió.

“Me encanta. Obvio”, aceptó Poggio el desafío y escuchó atentamente: “Yo sé que bailás muy bien, que das clases y que te gusta enseñar pasitos, te veo bailando siempre en el espejo... El desafío que te propongo es lograr que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos”. La joven no tardó en aceptar y en mostrarse segura de poder cumplir el objetivo. “Lo voy a lograr”, anticipó. Y agregó: “Pero tiene que ser un secreto”. “Absolutamente”, asintió Gran Hermano y continuó: “Ni antes, ni después, ni durante, vas a hablar de esto, que es un secreto entre vos y yo”.

Además, agregó que la premisa no incluía solo a Ariel y Alfa sino que también podían sumarse otros participantes. Entonces, Julieta detalló que haría bailar a sus compañeros el challenge de la canción que crearon. Y Gran Hermano le aclaró que tiene tiempo hasta el domingo al mediodía. “Trato hecho”, ratificó Julieta que aprovechó la oportunidad para pedir una coronita para usar en su festejo de cumpleaños, globos, espuma y música. “No pido tragos”, aclaró. “Te pusiste la 10. Me encantó. Estoy re contenta. Gracias. Se cumple mi sueño”, volvió a agradecer Julieta antes de abandonar el confesionario para llevar a cabo su objetivo.

“A partir de este momento, entonces, arranca la misión secreta para ganar esa tan soñada fiesta de cumpleaños”, sugirió el locutor antes de despedir a la participante. Pero poco tiempo después de que el pedido de Julieta saliera a la luz, se supo que en verdad había engañado a Gran Hermano y que le había mentido cuando le hizo el particular pedido para festejar su cumpleaños. El año pasado, en enero 2022, festejó su cumpleaños justamente haciendo una pool party. Las fotos están publicadas en el Instagram de Julieta y se la ve celebrando de noche alrededor de una pileta y con una decoración de globos rojos y blancos.

Las pruebas

