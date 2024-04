Park Bo-ram, estrella del K-pop, murió a sus 30 años

park bo ram

Personal de la comisaría de Nambu, en Namyangju, informaron que Bo-ram fue hallada inconsciente dentro de un baño en el departamento de un amigo en Gyeonggi-do. Según declararon los testigos, la cantante estaba compartiendo una reunión con un grupo de personas cuando se dirigió al sanitario. Ante su tardanza, uno de sus amigos fue a buscarla y la encontró inconsciente.

Mientras intentaban reanimarla sin éxito dieron aviso al 911. Minutos después, los equipos de emergencia llegaron al lugar y trasladaron a la cantante al Hospital Guri de la Universidad Hanyang, donde fue declarada muerta a las 23.17 (hora Corea del Sur).

Por el momento, se desconocen las causas de su muerte. Se informó que la policía se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y ya se solicitó una autopsia al Servicio Forense Nacional de Corea.

Park Bo-ram, la voz de éxitos que sonarán por siempre

Park Bo-ram saltó a la fama en 2010, cuando con tal solo 17 años participó del conocido concurso de talentos “Super Star K2″, logrando ser una de las finalistas más jóvenes del certamen, ocupando el octavo lugar. En el programa, supo ganarse el corazón del público gracias a su voz excepcional y su carisma sobre el escenario.

El debut oficial de Park Bo-ram fue el 7 de agosto de 2014 con la canción "Beautiful", que contó con la colaboración del rapero Zico. El tema le valió el reconocimiento como Artista del Año en los Gaon Chart Music Awards de 2014. Su primer EP, “Celepretty”, fue lanzado en abril de 2015 y logró asegurar otro éxito dentro del top 10.

La cantante tuvo un importante impacto en los fans de los k-dramas, siendo la voz de OST famosas series como Reply 1988 con la canción “Hyehwadong”.

Embed - [ 1988 Part 4] (Park Boram) - ( ) MV

Además, interpretó canciones como "Always" para la serie 49 días; "Falling" para Hyde, Jekyll, Me; "Please Say Something, Even Though It's A Lie" para W; "Like a Dream" para Prision Playbook y “Destiny” para Man to man.

Embed - [MV] Park Bo Ram() _ Please say something, even though it is a lie( ) (W OST Pt.2)

Su última canción "Miss you" había sido lanzado el pasado 3 de abril.

Embed - (I miss you)