El incómodo momento del Kun Agüero con una fan uruguaya

“Estaba recorriendo el local él, parece ser que una de las chicas que atendían ahí le pidió una foto y él no quiso saber nada”, contó Lema.

Y continuó: “Lo que me dijo la chica es que el Kun no estaba muy contento y le dijo ´no me jodas, vengo a pasear con mi mujer´, eso fue lo que me dijeron, no se quiso sacar foto con nadie, yo quería hablar con la gente del lugar pero ingresó un gerente y me sacó, me dijo que no podía hacer ninguna pregunta al personal”.

Luego explicó el supervisor del local no estuvo a gusto con que la prensa indagara sobre lo sucedido: “La mujer buena onda me contó todo lo que pasó y luego un jefe de ahí se acercó para decirme que me vaya, es algo que me llegó a mí y fui a confirmarlo, la chica me hablo de maltrato, no lo puedo creer, ella sólo le pidió una foto”.

Sobre cómo está el vínculo entre la pareja dijo: “Lo que pude averiguar fue que el Kun le tiraba la mano y ella nada, era como que no estaban tan juntos, ella iba a una góndola y él a otra, estaban mal se veía, a mi me contaron eso, supuestamente vienen a reconciliarse y estaban incómodos uno con el otro, quizás estaban en un mal día”.