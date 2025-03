L-Gante reveló chats privados con Mauro Icardi sobre Wanda Nara: qué dicen

En el primer mensaje que Mauro le envió, se podía leer: "Mi amor te comería, pero cierto que soy tu amigo jajajajaja!! Si quieres te presto 'Esta' cuando vaya a Argentina, así te comes!!! Ya que tu amor no te da chance y te usa como títere. Seguí insistiendo... a ver si pica. Pobre pibe!!! Como dijo el papanata de tu amigo el abogado!". L-Gante respondió cortito y al pie: "Anda a dormir loro".

chat lgante icardi1.jpg

Otra de las capturas mostraba un mensaje que Elián había tapado, pero lo que seguía era claro: "Peleando? Nooo tranquilo! No peleo con títeres que usa cuando quiere darme celos pero siempre termina volviendo!! Así que ubicate con los mensajitos que mandas. Tampoco creo que te vea mucho más después de lo que piensa de vos, y siiiii! Qué querés... 20 años tenés".

chat lgante icardi2.jpg

L-Gante, sin dar más vueltas, respondió con un mensaje contundente y un audio: "Chau. Mira y aprendé pa". Luego, le envió otro mensaje: "No te regalas? Hace un año y medio te lleva y te trae como lorito!! De acá para allá. Seguí respetándola, pero siempre vuelve. O no viste la semana pasada que dio la nota diciendo que estábamos juntos? Cuando vino a reconquistarme y le dije que no! Y lo dijo igual! Así que empezá a ubicarte con los mensajitos que mandas!!! Porque ahora le voy a dar una oportunidad para que aprendas cómo es! Que no pudiste en 1 año y medio!".

chat lgante icardi3.jpg

A lo que L-Gante, ya cansado de la situación, respondió con un mensaje directo: "Pedazo de loro. Me cansaste. Respeta a la mamá de tus hijas y deja de hacerle la guerra. ¿Qué querés que tus hijas odien a su mamá? Anda al psicólogo, que lo único que haces bien es pegarle a la pelota! Alguien te lo tenía que decir".