L-Gante reveló un fuerte dato de Wanda Nara y en redes aseguran que hubo "icardiada"

Allí, el artista reveló un dato que no pasó para nada inadvertido en redes sociales y ocasionó que los internautas lanzaran rumores sobre que Wanda y L-Gante también hicieron una "Icardiada": "Eran 3, 4 de la mañana. Siempre me segundeaba un amigo, porque ella también siempre estaba con su peluquero Kennys. Siempre charlando, por teléfono era un re chamullo, hablamos corte que nos queremos hacer percha y cuando vengo me puedo quedar hasta recontra tarde y no pinta nada", comenzó relatando.

Y agregó: "Un día se hizo muy tarde y le digo 'che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿pinta que nos quedemos a dormir con mi amigo?' y me dice 'sí, vení, te armo acá un lugar'. La acompaño a ver dónde vamos a dormir y como que se hace la bolud... y dice 'uy, se apagó la luz'. Y yo dije 'este es mi momento'. Y ahí nos dimos el primer beso".

lgante beso wanda.mp4

Este detalle aportado por el cantante llamó la atención de los fans, dado que -de acuerdo a los cálculos- esta situación habría ocurrido hace dos años atrás, cuando L-Gante aún estaba en pareja con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. Por esa razón, es que muchos internautas aseguran que el inicio de la relación entre el artista y Wanda fue una "Icardiada".

¿A qué se le llama una "icardiada"?

La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara comenzó gracias a una infidelidad que la mediática cometió hacia su por entonces pareja, Maxi López. En el año 2013, Wanda confirmó su separación del padre de sus hijos varones Valentino, Benedicto y Constantino con un tuit claro y conciso que dejó perplejo a todo el país: “Hasta acá llegó mi amor”.

Lo cierto es que el vínculo entre el jugador del Galatasaray de Turquía y la conductora de Bake Off Famosos no comenzó posterior a la ruptura con Maxi, sino antes. A esa infidelidad que ocurrió cuando Icardi y López eran amigos se la terminó considerando una "icardiada". Es así que, hoy en día, cuando existe una infidelidad que no sólo rompe con una pareja sino también con una amistad, se utiliza ese término que se ha vuelto popular para indicar que existió un engaño.