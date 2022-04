L-Gante fue demorado en el ingreso a Chile: "No me dejaron entrar"

El creador de la Cumbia 420 explicó que lo dejaron solo, confirmó que no llevaba drogas -marihuana- una de las cuestiones que se presumía que se debía la detención. "No me dejaron entrar. No tengo nada", dijo en el video. Por otro lado, se pensó que podría ser la causa que tiene en nuestro país por la denuncia de un hombre que asegura que le apuntó con un arma en su barrio, General Rodríguez.

lgante

Tras unas horas de dudas, de espera en el aeropuerto, finalmente Alejandro Cippolla -su abogado- confirmó que no le encontraron nada y que pudo pasar. Según se pudo saber el músico logró ingresar al país trasandino y ya se encontraría en el hotel.

Antes de llegar allí, y para llevar tranquilidad a sus fanáticos, el músico grabó otro video en el auto anunciando que ya había podido ingresar y que estaba bien.