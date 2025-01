La China Suárez arremete contra Yanina Latorre: "Si yo hablara, vos..."

"Si yo hablara, vos te irías del país", es el corte elegido por la China para compartir en su cuenta de Instagram, justo después de haber desmentido las versiones de que estaba embarazada. Ante la negación, Yanina no se quedó callada y lanzó fuertes críticas a la actriz, asegurando que demoró "más de 24 horas" en desmentir los rumores, porque "le gusta" el circo mediático y "todo lo hace a propósito".

Lo cierto es que esto parece ser nada más ni nada menos que un nuevo capítulo en el conflicto que mantienen hace tiempo ambas. Con causas iniciadas en la Justicia, la amiga de Ángel de Brito no planea frenar su avanzada hacia quien considera "una atrevida".

La advertencia de Yanina Latorre ante la desmentida de la China Suárez

Luego de que la actriz asegurara no estar embarazada, la mediática no demoró en advertir que esto podría tratarse de otra de las mentiras de la actriz: "Igual no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wanda-gate, dijo que no los conocía. No tiene remate", destacó.

