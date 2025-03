La decisión que tomó la Justicia con Wanda Nara tras el incidente con Mauro Icardi

El fiscal continuó: "Me dijeron que estaban empujando la puerta, que empujaron a una empleada, a la propia madre, y que una de las nenas fue agarrada del brazo. Todo eso es intimidación, hostigamiento". En ese momento, Vila detalló que decidió labrar un acta contravencional por maltrato físico e intimidación, ya que “no había delito, pero sí una conducta ilegal, una falta contravencional”.

video wanda icardi hijas

En medio de este conflicto judicial, el fiscal tomó la determinación de actuar frente a las acciones de Icardi. “Le dije al subcomisario que tenía cinco minutos para que entendiera. Si no lo hacía, lo iba a tener que detener porque la ley es clara”, expresó, refiriéndose al momento en que Mauro estuvo a punto de ser detenido.

“El subcomisario me avisó que, al final, se retiró. Le expliqué que, si no se iba, lo tenía que detener. Me decía que no podía irse, pero finalmente lo hizo, luego de comprender que la situación era muy grave”, agregó Vila, quien también señaló que aún se investiga si Icardi ingresó ilegalmente a la propiedad. “Estamos viendo si cometió el delito de violación de domicilio. Si entró a la vivienda sin autorización, eso sería ilegal”, explicó.

wanda nara Wanda Nara y Mauro Icardi: siguen las peleas

Por último, el fiscal aseguró que se están tomando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que Icardi se acerque, tanto a Wanda como a las nenas. "Wanda Nara ya tiene el botón de pánico, lo cual le permitirá alertar a las autoridades en caso de cualquier situación de peligro", detalló.

Vila también afirmó que lo ocurrido “se trató de una violencia ambiental, porque se generaron conductas que pusieron a las personas nerviosas y alteraron a los chicos”.