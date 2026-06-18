La drástica decisión de Nico Occhiato con Luzu TV tras la fake news
Luzu TV tomó una contundente determinación luego de la polémica que se generó durante una de las emisiones de este jueves.
Una llamativa decisión de Luzu TV sorprendió a los seguidores del canal en las últimas horas. Luego del episodio que generó repercusión durante la emisión de El Show del Verano, la señal liderada por Nico Occhiato eliminó de sus plataformas todo el contenido relacionado con el programa de este jueves.
Los usuarios advirtieron que la transmisión completa conducida por Florencia Peña dejó de estar disponible en YouTube. Además, también fueron removidos los distintos recortes que habían sido publicados durante la jornada, incluyendo los shorts que habitualmente permanecen alojados en el canal.
La medida no se limitó a esa plataforma. En Instagram ocurrió algo similar: los reels vinculados al programa también desaparecieron, un movimiento que rápidamente despertó comentarios y especulaciones entre los seguidores del streaming.
Por el momento, ni Occhiato ni Peña realizaron declaraciones públicas sobre lo sucedido. Tampoco hubo una explicación oficial por parte de Luzu TV acerca de la eliminación del material.
Lo cierto es que la decisión llamó la atención por su alcance, ya que no solo fue retirado el programa completo sino también los distintos contenidos derivados de la emisión. Mientras tanto, el episodio sigue generando repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios continúan preguntándose qué ocurrió detrás de una medida tan poco habitual.
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