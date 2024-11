La entrevista de Susana Giménez a Pampita terminó en escándalo: el enojo de la conductora

pamíta susana

Luego, el periodista aseguró: "Era Frozen". En ese sentido, explicó: "Pampita se fue como llegó al canal, congelada: frozen". Por su parte, uno de los compañeros de Barrios afirmó: "Todo lo contrario le pasó a Susana y a la producción, que estaban re calientes con Pampita. El enojo que tienen porque no dijo nada".

"Tengo la misma información. A mí me dijeron que estaban muy incómodos con la entrevista", sumó Daniel Ambrosino a las revelaciones que estaban haciendo en el programa. Finalmente, otro de los panelistas contó lo que habría dicho Susana Giménez luego de terminar su entrevista con Carolina: "Me dicen una frase que dijo Susana apenas terminó el programa. Se lo dijo a un asistente directo: 'me la hizo re difícil esta piba'. Y la segunda frase que dijo fue: '¿es tan buena como dice ser?'".