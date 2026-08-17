La frase de Hayden Panettiere que conmueve tras su muerte: "Siento que tengo mucha vida por delante"

Panettiere había hablado en distintas oportunidades sobre sus dificultades personales y, en los últimos años, decidió contar con mayor profundidad algunas de esas experiencias.

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El episodio que contó sobre Hollywood

Durante esa misma etapa de entrevistas, Panettiere también reveló un episodio de acoso que aseguró haber sufrido cuando tenía apenas 19 años.

La actriz contó que un reconocido actor, ganador de un Oscar y también director, se le acercó durante una fiesta mientras ella se estaba colocando el abrigo. Aunque decidió no revelar su identidad, explicó que se trataba de una figura muy respetada dentro de la industria.

Según su relato, el hombre le señaló sus genitales y realizó un comentario sobre un supuesto chicle. La situación la dejó completamente sorprendida.

“No me había hecho daño y estaba segura de que era una broma de borrachos, pero nunca había visto a un hombre adulto hacer algo así. Me quedé impactada”, recordó.

La actriz también describió el episodio con crudeza y explicó que, pese a no haber sufrido una agresión física, la situación la hizo sentirse profundamente incómoda.

A través de sus últimas entrevistas, Panettiere había elegido mostrar una versión mucho más personal de su historia, lejos de los personajes que la llevaron a convertirse en una estrella internacional. Sus palabras sobre el futuro, pronunciadas cuando aseguraba sentirse en una nueva etapa de su vida, ahora adquieren una dimensión especialmente emotiva tras su inesperada muerte.