La frase de Hayden Panettiere que conmueve tras su muerte: "Siento que tengo mucha vida por delante"
La actriz había hablado poco antes de su fallecimiento sobre la nueva etapa que atravesaba y las experiencias que había logrado dejar atrás.
La muerte de Hayden Panettiere sorprendió a Hollywood y generó una profunda conmoción entre sus seguidores. La actriz, reconocida mundialmente por sus papeles en Héroes, Nashville y Scream, murió durante el fin de semana a los 36 años. Por el momento, las causas de su fallecimiento no fueron informadas.
Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular nuevamente fragmentos de algunas de sus últimas entrevistas. En esas conversaciones, Panettiere había decidido hablar con una particular sinceridad sobre distintos episodios de su vida, desde sus problemas con las adicciones y su salud mental hasta experiencias de violencia y acoso que atravesó durante sus primeros años en Hollywood.
“Siento que tengo mucha vida por delante”
En una de sus últimas apariciones, la actriz habló sobre el proceso personal que había atravesado y aseguró que finalmente sentía que había logrado dejar atrás una etapa marcada por situaciones dolorosas.
“Por fin siento que me libré de toda esta oscuridad y esta negatividad. Eso significa que cerré una puerta y se abre otra. Puedo sentir todas las posibilidades emocionantes. Siento que tengo mucha vida por delante”, expresó durante aquella entrevista.
La frase cobró especial relevancia después de conocerse su muerte y fue recuperada por numerosos fanáticos, que destacaron el optimismo con el que la actriz se refería a su futuro.
Panettiere había hablado en distintas oportunidades sobre sus dificultades personales y, en los últimos años, decidió contar con mayor profundidad algunas de esas experiencias.
El episodio que contó sobre Hollywood
Durante esa misma etapa de entrevistas, Panettiere también reveló un episodio de acoso que aseguró haber sufrido cuando tenía apenas 19 años.
La actriz contó que un reconocido actor, ganador de un Oscar y también director, se le acercó durante una fiesta mientras ella se estaba colocando el abrigo. Aunque decidió no revelar su identidad, explicó que se trataba de una figura muy respetada dentro de la industria.
Según su relato, el hombre le señaló sus genitales y realizó un comentario sobre un supuesto chicle. La situación la dejó completamente sorprendida.
“No me había hecho daño y estaba segura de que era una broma de borrachos, pero nunca había visto a un hombre adulto hacer algo así. Me quedé impactada”, recordó.
La actriz también describió el episodio con crudeza y explicó que, pese a no haber sufrido una agresión física, la situación la hizo sentirse profundamente incómoda.
A través de sus últimas entrevistas, Panettiere había elegido mostrar una versión mucho más personal de su historia, lejos de los personajes que la llevaron a convertirse en una estrella internacional. Sus palabras sobre el futuro, pronunciadas cuando aseguraba sentirse en una nueva etapa de su vida, ahora adquieren una dimensión especialmente emotiva tras su inesperada muerte.
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