Caso Hayden Panettiere: revelan la primera hipótesis sobre la causa de su muerte
Nuevas precisiones oficiales confirmadas por la policía de Greenville reconstruyen los minutos posteriores al fallecimiento de la actriz a los 36 años.
Horas después de la repentina partida de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años, el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville continúan adelante con las pericias para esclarecer con precisión las causas del deceso ocurrido en Carolina del Sur.
De acuerdo con la información oficial brindada por las fuerzas de seguridad, los agentes y el personal de servicios médicos de emergencia respondieron a un aviso en un complejo de apartamentos de la zona alrededor de la 1:51 p.m. de un domingo, tras una alerta al 911 efectuada por una conocida de la intérprete.
Según People, en el audio de la llamada de emergencia obtenido por ese medio se escucha a funcionarios mencionar una “sobredosis” y un “paro cardíaco”, que podrían ser las causas de la muerte.
Pese a los intensos trabajos de asistencia y los protocolos de reanimación aplicados por los paramédicos en el lugar, la protagonista de "Heroes" y "Nashville" no logró responder a las maniobras y fue declarada sin vida cerca de las 2:32 p.m.
Investigación abierta y a la espera de la autopsia oficial de Hayden Panettiere
Frente a la repercusión internacional que generó la noticia, los voceros policiales aclararon los primeros lineamientos de la pesquisa judicial. "La investigación preliminar no ha revelado indicios de homicidio ni de circunstancias sospechosas", señalaron mediante un comunicado oficial.
Asimismo, las autoridades confirmaron que el motivo determinante del fallecimiento no se dará a conocer de manera pública hasta que concluyan formalmente los estudios forenses y el informe final de la autopsia.
Con una trayectoria iniciada en su infancia —pasando por reconocidos ciclos televisivos y su participación en la taquillera franquicia cinematográfica Scream—, la partida de la actriz deja un profundo vacío en la industria y en su entorno familiar, sobrevivida por su hija Kaya, de 11 años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario