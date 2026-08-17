Caso Hayden Panettiere: revelan la primera hipótesis sobre la causa de su muerte

Asimismo, las autoridades confirmaron que el motivo determinante del fallecimiento no se dará a conocer de manera pública hasta que concluyan formalmente los estudios forenses y el informe final de la autopsia.

Con una trayectoria iniciada en su infancia —pasando por reconocidos ciclos televisivos y su participación en la taquillera franquicia cinematográfica Scream—, la partida de la actriz deja un profundo vacío en la industria y en su entorno familiar, sobrevivida por su hija Kaya, de 11 años.