La hija de la Tota Santillán habló por primera vez de la muerte de su papá

Luego, el conductor no dudó y puso al aire la palabra de Daniela, la hija de la Tota: “Es una situación complicada y solamente tenemos que esperar y estamos en manos de la Justicia. Tratemos de descartar especulaciones y hablen personas que estuvieron con él pero no tiene nada que ver con esta situación. Nosotros como familia nos hace mal, no sólo por lo que pasamos sino lo que estamos pasando ahora”.

“Hay especulaciones entre el círculo que él estaba pero es eso, especulaciones. Hasta que se cierre el caso no vamos a saber y la causa quedó abierta. Cualquier cosa que se diga entorpece lo que queremos saber nosotros como hijos”, expresó la hija de la Tota.

Asimismo, también confirmó: “Hay que sentir un poco de empatía por sus familiares porque él vivió una situación complicada durante muchos años y la manera que terminó su vida fue muy traumática, fue muy feo y la verdad que nos costó mucho salir del estado de shock por todo lo que pasó". Y concluyó: “Estas cosas que se cuentan afectan mucho a sus familiares y amigos”.