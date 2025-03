La increíble confesión de Luciano Pereyra: "Me dejaron plantado un montón de veces"

Luciano Pereyra compartió recientemente en una entrevista con Urbana algunas experiencias desafortunadas en el ámbito sentimental. A pesar de su fama y éxito, confesó haber atravesado situaciones incómodas en sus citas. "Tuve un montón de citas malas. Me han dejado plantado un montón de veces. Me han dicho 'no pensé que eras vos'. Después otra que tenía una cita espectacular y yo decía 'mañana ya se las presento a mis viejos, vamos con esto', y al otro día era 'qué bien la pasamos, cuando tengas ganas nos juntamos' y nunca más contestó", relató con humor.