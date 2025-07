La inquietante predicción de un tarotista amigo de Mariana Nannis: "Va a pasar algo"

Hace años, Mariana Nannis y Claudio Caniggia se enfrentan en una batalla legal y el que habló en las últimas horas fue un amigo de la mediática que hasta acá nunca se había pronunciado.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Ariel Vanderhoeven rompió el silencio con un fuerte descargo. “Yo conozco a Mariana fuera del personaje, fuera del glamour y los autos de alta gama. Yo te puedo asegurar que no he visto una crisis económica”, comenzó diciendo el amigo de la famosa.

“La última vez que nos vimos llegó con un chofer y un auto de alta gama. Fuimos a comer a un restaurant y a la hora de pagar pagó ella y no me dejó sacar la billetera a mí. A Mariana la saluda toda la gente ahí. Fuimos a comprar ropa y también recuerdo que hasta le pagó lo que consumió su chofer”, contó.

nannis

Ariel luego dio información sobre el juicio que mantiene su amiga con su ex Claudio Caniggia. "Yo no veo una crisis económica en Mariana, todo lo contrario”.

“Lo que yo vi no coincide con lo que los medios dicen. En Europa no se maneja mucho efectivo y ella paga con billetes las dos veces que pagó. Así como te lo cuento. Yo conozco a la Mariana fuera del personaje. Le escribí en estos días y me dijo que las cosas andan con puntos suspensivos así que te imaginarás que las cosas no están bien o que la está remando”, dijo al respecto el amigo de Nannis.

Y concluyó: “A los medios les gusta la sangre y hacen leña del árbol caído. Yo te voy a decir algo: en los próximos días va a pasar algo y va a salir a un testimonio que la va a favorecer a ella al 100%. Es alguien que vive en Europa y con eso cierro”.