Nico Vázquez habló por videollamada con Sylvester Stallone y lo invitó a ver "Rocky" en Argentina.

Las cámaras de seguridad de su casa registraron su reacción cuando atendió el teléfono. Al advertir quién estaba del otro lado de la pantalla, se cubrió el rostro, rompió en llanto y terminó agachado en el piso, visiblemente emocionado por la situación.

"Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba Stallone. Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla", relató el actor al recordar cómo vivió esos primeros instantes.

La conexión con la película tiene una historia personal para Vázquez. Según contó en distintas oportunidades, conoció el filme por recomendación de su padre y luego compartió esa experiencia con su hermano menor, Santiago, quien falleció en 2016.

Los elogios de Stallone y una charla sobre la vida

Durante la conversación, el actor estadounidense felicitó a Nico por el trabajo realizado en la adaptación teatral de Rocky Balboa. Para el argentino, recibir esas palabras del protagonista de la historia significó un reconocimiento especial al esfuerzo de todo el equipo.

"Se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón. Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general, y también por el enorme trabajo de todos mis compañeros", contó.

Pero el intercambio no quedó limitado a cuestiones profesionales. Ambos también conversaron sobre experiencias personales, pérdidas y la manera de seguir adelante frente a los momentos difíciles.

Vázquez le explicó que Rocky es su "héroe favorito" y le contó el vínculo que mantiene con la historia a través de su familia. En ese contexto, también le mostró el tatuaje que lleva en homenaje a su hermano Santiago.

"Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos", expresó el actor en sus redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores y amigos.

El deseo de Nico Vázquez: que Sylvester Stallone venga a la Argentina

Después de una conversación que tuvo un fuerte significado personal y profesional, el protagonista de Rocky buscó dar un paso más para acercar su sueño a la realidad. Durante la charla, invitó a Stallone a visitar la Argentina y le transmitió lo importante que sería para él y para todo el elenco que pudiera presenciar la obra en vivo.

La posibilidad de recibir al intérprete estadounidense se convirtió así en el próximo gran objetivo de Vázquez, quien ya logró transformar su admiración por el personaje en un espectáculo teatral de gran convocatoria.

Por ahora, la visita de Stallone no está confirmada. Sin embargo, el contacto entre ambos abrió una oportunidad para que el actor y director pueda conocer personalmente la puesta argentina inspirada en una de las historias más significativas de su carrera.