Nico Vázquez habló por videollamada con Sylvester Stallone y lo invitó a ver "Rocky" en Argentina
Nico Vazquez mostró las imágenes de la videollamada que mantuvo con el reconocido intérprete, director y guionista estadounidense.
Para Nico Vázquez, interpretar a Rocky Balboa en el teatro representa mucho más que un desafío artístico. El actor logró llevar a las tablas una historia que lo acompaña desde su infancia y, mientras transita la segunda temporada del espectáculo en el teatro Lola Membrives, recibió una sorpresa que difícilmente olvidará: una videollamada con Sylvester Stallone, el hombre que creó y popularizó al emblemático personaje.
El artista argentino ya había cumplido varios de sus objetivos vinculados con la película de 1976. Consiguió los derechos para realizar el musical, adaptó la historia y llevó adelante una puesta que convoca al público en cada función. Además, pudo grabar escenas en las famosas escalinatas de Filadelfia, uno de los lugares más representativos de la saga.
La obra también recibió la visita de figuras destacadas, entre ellas Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes. Sin embargo, todavía quedaba un deseo pendiente: que el propio Stallone viajara a la Argentina para ver en persona la versión teatral protagonizada por Vázquez.
La inesperada videollamada de Nico Vázquez con Sylvester Stallone
El contacto entre ambos se produjo de manera inesperada y duró alrededor de diez minutos. El polista Nacho Figueras ofició de intermediario para concretar la comunicación, que tomó por sorpresa al actor argentino.
"Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…", escribió Nico en Instagram, donde publicó imágenes de aquel momento.
Las cámaras de seguridad de su casa registraron su reacción cuando atendió el teléfono. Al advertir quién estaba del otro lado de la pantalla, se cubrió el rostro, rompió en llanto y terminó agachado en el piso, visiblemente emocionado por la situación.
"Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba Stallone. Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla", relató el actor al recordar cómo vivió esos primeros instantes.
La conexión con la película tiene una historia personal para Vázquez. Según contó en distintas oportunidades, conoció el filme por recomendación de su padre y luego compartió esa experiencia con su hermano menor, Santiago, quien falleció en 2016.
Los elogios de Stallone y una charla sobre la vida
Durante la conversación, el actor estadounidense felicitó a Nico por el trabajo realizado en la adaptación teatral de Rocky Balboa. Para el argentino, recibir esas palabras del protagonista de la historia significó un reconocimiento especial al esfuerzo de todo el equipo.
"Se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón. Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general, y también por el enorme trabajo de todos mis compañeros", contó.
Pero el intercambio no quedó limitado a cuestiones profesionales. Ambos también conversaron sobre experiencias personales, pérdidas y la manera de seguir adelante frente a los momentos difíciles.
Vázquez le explicó que Rocky es su "héroe favorito" y le contó el vínculo que mantiene con la historia a través de su familia. En ese contexto, también le mostró el tatuaje que lleva en homenaje a su hermano Santiago.
"Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos", expresó el actor en sus redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores y amigos.
El deseo de Nico Vázquez: que Sylvester Stallone venga a la Argentina
Después de una conversación que tuvo un fuerte significado personal y profesional, el protagonista de Rocky buscó dar un paso más para acercar su sueño a la realidad. Durante la charla, invitó a Stallone a visitar la Argentina y le transmitió lo importante que sería para él y para todo el elenco que pudiera presenciar la obra en vivo.
La posibilidad de recibir al intérprete estadounidense se convirtió así en el próximo gran objetivo de Vázquez, quien ya logró transformar su admiración por el personaje en un espectáculo teatral de gran convocatoria.
Por ahora, la visita de Stallone no está confirmada. Sin embargo, el contacto entre ambos abrió una oportunidad para que el actor y director pueda conocer personalmente la puesta argentina inspirada en una de las historias más significativas de su carrera.
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