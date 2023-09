La Joaqui rompió el silencio tras la denuncia por estafa en su contra

Qué dijo La Joaqui sobre la denuncia por estafa en su contra

Y continuó: "Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto 'estafado' a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que sólo tiende a dañar mi imagen", indicó indignada.

"Alguien que le avise a estos mamarrachos que son el claro ejemplo de una persona que no acepta un 'no' por respuesta, ya que todos los que están subidos al barco de está actitud maliciosa son personas que me invitaron previamente a sus actividades, programas, y les dije que no, que ya vienen inventando e hiriéndome como si fuera un objeto de su autoría al cual pueden hacer y deshacer cuando no tienen de qué hablar, o cuando necesitan movimiento. Si quieren marketing paguen publicidad", lanzó furiosa.

Para cerrar, la artista se refirió al daño que provocan este tipo de rumores: "Los invito a reflexionar con cómo alimentan el amarillismo, consta con que una persona hable, me invente parejas, me invente sucesos inexistentes, para que una masividad de gente lo avale sin cuestionarse de dónde proviene (que claramente ya sé quién es el progenitor de este chisme, pero no le voy a dar el gusto)".

"No es el primer evento de mentiras que me genera una violencia masiva recibida y no me gusta alimentar estas cosas, pero ya estoy zarpada que nos usen de blanco mediático para tener más visibilidad. Violencia es mentir, no nuestra música. Te apuñalan y actúan como si fueran ellos los que sangran. Todo tiene un límite", concluyó.