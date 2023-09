Tras los dichos de Coscu, La Joaqui apareció en redes sociales con un anuncio

Luego, el streamer reveló que la artista le envió mensajes para quejarse sobre esa actitud: “Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: ‘por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas) que un hombre puede tener; sos un mala leche’ y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”.

A raíz de esta repercusión, La Joaqui usó su cuenta de Twitter e hizo un anuncio."Los espero a todos a las 6pm en mi vivo de Instagram, que se pinche", escribió.