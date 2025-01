La Justicia dispuso que seguirá preso el camarero acusado de vender cocaína a Liam Payne

A pesar de la versión de Paiz, quien en una entrevista con Telefé Noticias negó haberle suministrado drogas a Payne, la situación ante la Justicia es diferente. En ese relato, Paiz aseguró que Liam lo contactó mientras trabajaba y que el cantante ya estaba bajo los efectos de las drogas cuando llegaron al local, por lo que no le vendió, sino que le regaló la cocaína.

Sin embargo, en su declaración judicial, Paiz reconoció haber entregado la droga al ex integrante de One Direction, aunque destacó que no le cobró por ella.

Este hecho podría influir en la estrategia de defensa, ya que, si se considera que la droga fue entregada como "regalo", la imputación podría ser menos grave. En los intercambios de mensajes entre ambos, Paiz le envió a Payne varias fotos de bolsas con cocaína, las cuales fueron halladas durante la investigación. Sin embargo, aún no se ha analizado el teléfono del camarero, el cual permanece cerrado.

foto liam payne hotel.jpg

Liam Payne, por su parte, se alojó en el hotel CasaSur a la medianoche del domingo 13, y, según los registros del iPhone del cantante, contactó a Paiz a la 1:55 del lunes 14 para pedirle cocaína. La reunión tuvo lugar a las 3:54 en la habitación 310 del hotel. Posteriormente, Payne solicitó dinero en la recepción, lo que se supone que era para pagarle a Paiz por la droga que le había entregado.

La audiencia de apelación de los procesamientos de Paiz y los otros acusados, incluido el empresario Rogelio Nores, está prevista para el 10 de febrero. La resolución podría darse a conocer una semana después, según informó Infobae.