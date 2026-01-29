La legendaria joya que Margot Robbie lució en la alfombra roja de "Cumbres Borrascosas": de cuál se trata

El simbolismo de la joya no es menor, ya que su diseño evoca la devoción romántica del monumento indio homónimo. Para Burton, el regalo representaba un gesto grandilocuente que unía su amor por el cine y la historia. Por su parte, Taylor no solo aceptó la joya como un accesorio de lujo, sino que la integró a su identidad. La actriz solía lucirla en momentos de intimidad y retratos personales, otorgándole un aura de amuleto privado que elevó la pieza a la categoría de mito. Tras su fallecimiento, el collar se consolidó como una reliquia valuada actualmente en unos 8,8 millones de dólares.