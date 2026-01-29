La legendaria joya que Margot Robbie lució en la alfombra roja de "Cumbres Borrascosas": de cuál se trata
Si hay algo que siempre caracterizó a la actriz de Hollywood es su forma de adaptar sus looks de las premieres a sus personajes y ahora superó las expectativas.
En el universo de la alta joyería, existen piezas cuyo valor trasciende el peso de sus quilates para convertirse en auténticos testamentos históricos. El collar Taj Mahal es, probablemente, uno de los máximos exponentes de este fenómeno. Recientemente, esta joya legendaria abandonó los libros de historia para volver a deslumbrar en la alfombra roja de Los Ángeles, durante el estreno mundial de la nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas. La encargada de portar este tesoro fue la actriz Margot Robbie, logrando un puente estético y emocional entre la época dorada de Hollywood y la actualidad.
La trayectoria de este collar está intrínsecamente ligada a uno de los romances más volcánicos del siglo XX: el de Elizabeth Taylor y Richard Burton. En 1969, con motivo del cuadragésimo cumpleaños de la actriz, Burton le obsequió el diamante Taj Mahal. La pieza se distingue por un diamante central tallado en forma de gota que exhibe inscripciones en árabe, enmarcado por una suntuosa combinación de rubíes y diamantes menores.
El simbolismo de la joya no es menor, ya que su diseño evoca la devoción romántica del monumento indio homónimo. Para Burton, el regalo representaba un gesto grandilocuente que unía su amor por el cine y la historia. Por su parte, Taylor no solo aceptó la joya como un accesorio de lujo, sino que la integró a su identidad. La actriz solía lucirla en momentos de intimidad y retratos personales, otorgándole un aura de amuleto privado que elevó la pieza a la categoría de mito. Tras su fallecimiento, el collar se consolidó como una reliquia valuada actualmente en unos 8,8 millones de dólares.
La elección de Robbie para lucir esta pieza en la presentación de Cumbres Borrascosas no fue un hecho azaroso. El collar, cargado de una narrativa de intensidad emocional y herencia clásica, sintoniza perfectamente con la atmósfera de la obra de Emily Brontë. En lugar de opacar la joya con un vestuario recargado, la actriz australiana optó por una estética serena que permitió que el diamante "hablara" por sí mismo.
Este gesto se alinea con una tendencia creciente en el mundo del lujo contemporáneo: la revalorización de objetos con memoria. En un mercado dominado por la inmediatez, rescatar una pieza que perteneció a Taylor es una declaración de principios sobre la durabilidad del verdadero lujo. El estreno en Los Ángeles no fue solo un evento de marketing, sino un encuentro entre dos íconos femeninos de distintas eras. Mientras que Elizabeth Taylor fue la encargada de cimentar la leyenda del collar, Margot Robbie ha logrado devolverlo al presente, demostrando que el brillo de ciertas joyas es, sencillamente, atemporal.
