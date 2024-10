La llamativa opinión de Nicole Neumann sobre la separación de Pampita: "No me interesa entrar..."

Acto seguido, el notero preguntó si había alguna similitud entre la separación de la modelo y el político con la suya cuando pasó lo de Fabián Cubero y fue tajante: "No, cada pareja es un mundo, cada separación también. No encontré nada en común".

"Nos vimos ya para empezar a grabar directo. Terminamos y yo me fui corriendo a casa para alimentar a mi niño", dijo respecto de si pudo hablar con Carolina. "De verdad que no me meto, no hablo de mi vida privada, menos me voy a meter en la de otros que no tengo idea", aclaró.

Por otro lado, Nicole fue consultada sobre la supuestas denuncias por corrupción que habrían en contra de Roberto García Moritán y su renuncia al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad: "No, no sé. No voy a entrar en eso. No me interesa para nada entrar en polémicas ajenas. No sé, no opino. No sé la interna, no voy a opinar", lanzó contundente.

Sobre su relación con Pampita, Nicole Neumann desmintió que haya alguna polémica entre ellas, y aseguró: "Ya dije miles de veces que fue un tema de prensa. No hay nada". Y sentenció: "Siempre es feo cuando alguien la pasa mal, más si es por un tema familiar y cosas que duelen".