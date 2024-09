La llamativa reacción del hermano de Roberto García Moritán tras la separación con Pampita

Like hermano Roberto García Moritán

Como era de esperarse, esto no pasó desapercibido y tomó una gran relevancia entre los usuarios, que no tardaron en volverlo viral y dejar sus comentarios al respecto, aunque el hermano del funcionario luego eliminó la reacción tras quedar en evidencia.

De esta manera, no solo habría confirmado que el político le fue infiel a la modelo sino que, también, mostraría su disgusto frente a esta situación.

Roberto García Moritán le respondió a Pampita tras la filtración de los chats

Luego de confirmar su separación de Pampita, tras los miles de rumores de infidelidad, Roberto García Moritán volvió a apuntar contra su ex. Esto es porque, tras el comunicado de él, la modelo decidió hacerle frente a los comentarios y compartió chats íntimos con su pareja, haciendo referencia a la fecha de su separación y cruzando definitivamente a los comentarios de él.

Lo cierto es que, cuando García Moritán lanzó su comunicado haciendo referencia a la separación, escribió: "Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado". Luego agregó que "fue una decisión difícil y dolorosa como cualquier separación", por lo que pidió respeto y privacidad tanto para él como para sus hijos y los de Pampita.

En tanto, luego de tanto silencio y enfurecer con los móviles que la esperaban en la puerta de su casa, fue la conductora quien decidió salir a hablar. En ese sentido, en su cuenta de Instagram, se mostró molesta por el comentario de "hace un tiempo" de Moritán y escribió: "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha". Después de esto, mostró todos y cada uno de los chats sin filtro.

Por su parte, al ver dicho comentario, el político volvió a recurrir a su cuenta de X para hacerle frente a los comentarios de su ex. "Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!", lanzó sin tapujos.

MORITÁN RESPONDE A PAMPITA