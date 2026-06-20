La madre de Gaspi y sus seguidores lo despidieron en el Obelisco: "Mi hijo es mi pichón"
Luego de que Gaspar Prim Díaz falleciera en un accidente de helicópteros en Brasil, sus seguidores lo homenajearon en el centro de Buenos Aires.
Una multitud de admiradores y seguidores se concentró en el Obelisco para rendir homenaje a Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el creador de contenidos que perdió la vida la semana pasada en un trágico accidente de helicóptero en Brasil. En el encuentro también estuvo presente su madre, Michelle.
La convocatoria, bautizada por los organizadores como “El último fiumba” en honor a una de las expresiones más conocidas del humorista, comenzó a las 15:30 horas. El evento logró convocar a una gran cantidad de personas que colmaron la plaza de la República y las zonas aledañas al monumento nacional.
Con un altar improvisado y muchos de los asistentes vestidos de traje y corbata, la comunidad del influencer y algunos de sus colegas compartieron anécdotas y entonaron cánticos con frases emblemáticas del joven, tales como "Gaspi inmortal" y "Con esta me cancelan".
La palabra de Michelle, la madre de Gaspi
El momento más emotivo de la jornada ocurrió tras la ronda de testimonios, cuando los familiares del creador de contenido se acercaron al lugar. Su madre, Michelle, visiblemente conmovida, tomó el micrófono para dirigirse a los presentes: “Gracias a ustedes, son un montón. Lo valioso que son los amigos y las viejas que nos bancamos cualquiera”.
Michelle, quien es docente y crió sola a sus tres hijos (Gaspar, Francisco y Federico), compartió con los jóvenes que solía ver los videos de Gaspi una vez que ya estaban subidos a la plataforma: “No me los mostraba antes y yo le decía en broma que no podía ser lo que hacía”.
“Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuidense mucho, por favor”, expresó antes de romper en llanto. Tras una pausa, saludó a la multitud con un “Bueeenas” y agregó: “Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes”.
Posteriormente, otro de los oradores leyó un comunicado para recordar también a las seis víctimas del siniestro aéreo: “Seis vidas fueron cortadas de golpe. En un mundo donde reina el odio y el miedo, fueron un rayo de esperanza”.
Durante el discurso, se destacó la trayectoria del homenajeado: “Gaspi se convirtió en uno de los YouTubers más queridos y polémicos. Empezaste a los 17 años y te convertiste en único. Mostraste una transformación brutal. En 2022 te eligieron youtuber del año”.
Para cerrar el acto, el orador reflexionó sobre el impacto del influencer en su público: “Hablaste sobre salud mental, contaste como muchas veces el personaje se ha llegado a comer a Gaspar. Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino, no dejar de buscar”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario