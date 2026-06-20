La madre de Gaspi y sus seguidores lo despidieron en el Obelisco: "Mi hijo es mi pichón"

Michelle, quien es docente y crió sola a sus tres hijos (Gaspar, Francisco y Federico), compartió con los jóvenes que solía ver los videos de Gaspi una vez que ya estaban subidos a la plataforma: “No me los mostraba antes y yo le decía en broma que no podía ser lo que hacía”.

“Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuidense mucho, por favor”, expresó antes de romper en llanto. Tras una pausa, saludó a la multitud con un “Bueeenas” y agregó: “Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes”.

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Posteriormente, otro de los oradores leyó un comunicado para recordar también a las seis víctimas del siniestro aéreo: “Seis vidas fueron cortadas de golpe. En un mundo donde reina el odio y el miedo, fueron un rayo de esperanza”.

Durante el discurso, se destacó la trayectoria del homenajeado: “Gaspi se convirtió en uno de los YouTubers más queridos y polémicos. Empezaste a los 17 años y te convertiste en único. Mostraste una transformación brutal. En 2022 te eligieron youtuber del año”.

Para cerrar el acto, el orador reflexionó sobre el impacto del influencer en su público: “Hablaste sobre salud mental, contaste como muchas veces el personaje se ha llegado a comer a Gaspar. Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino, no dejar de buscar”.