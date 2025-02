La madre de L-Gante respondió al ataque del padre del cantante: qué dijo

"No me interesa entrar en esto"

“Después de los comentarios lapidarios que hizo el padre de L-Gante, hablé con Claudia Valenzuela, que a partir de ahora rompe el silencio", introdujo Etchegoyen antes de compartir sus declaraciones. La madre del referente de la cumbia 420 fue categórica: “Hola, Juan. No voy a entrar en polémicas con él, no me interesa entrar en eso”, respondió cuando el periodista la consultó sobre las declaraciones de Prosi.

Al ser consultada sobre la posibilidad de dar una entrevista, Valenzuela rechazó la idea por el momento. "La nota o charla, si en otro momento, porque hoy se mezclaría mucho y después sacan versiones no exactas", argumentó, dejando entrever su desconfianza respecto a cómo podrían ser interpretadas sus palabras.

Por último, la madre de L-Gante recordó que recientemente había hablado con el padre del artista sin inconvenientes. “Yo hablé hace una semana con Miguel y todo bien, cuando estaba en Pinamar y todo bien. Si me seguís, verás que no soy partícipe de esto y no me interesa seguir con el tema”, sentenció, buscando dar por cerrado el asunto.

La relación entre L-Gante y su padre biológico siempre fue distante. Durante años, el artista sostuvo públicamente que creció sin la presencia de Prosi y que su verdadera figura paterna fue su abuelo. Sin embargo, con la fama del cantante, su progenitor intentó acercarse, aunque los intentos de reconciliación parecen estar lejos de concretarse.