La madre de Roberto García Moritán arremetió contra Susana Giménez: "Patética"

Además, elogió a Pampita por su actitud frente al comentario de Susana: “Yo no sé si esa mujer se quiso hacer la graciosa. Patética. La verdad que una maleducada. Una ídola Caro que lo defendió”, expresó sin filtros la madre de García Moritán, dejando entrever su enojo ante el comportamiento de la conductora.

Sobre el vínculo entre Pampita y su hijo, Fernández evitó profundizar y se limitó a mencionar que ya había dicho todo lo que tenía que decir al respecto: “El tiempo me va a dar la razón. Ya está, punto, no tengo nada que decir. Ese es tema de ellos, no lo sé. La gente se está dando cuenta que es verdad, que no mentí”.

Estas declaraciones reflejan su decisión de no involucrarse más en los detalles de la relación entre la modelo y el político. Finalmente, Lucila también habló sobre su comunicación con Pampita, revelando que hubo un desencuentro entre ambas: “Se enojó un poco y me lo hizo saber. Le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando, la estoy cuidando a ella, la relación entre ellos y por Anita. No tengo ninguna relación”.

Así, cerró con contundencia una entrevista que dejó en evidencia su molestia hacia la diva de la televisión argentina y su compromiso con preservar el bienestar familiar.