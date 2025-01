La respuesta de Cecilia Roth a los ataques de Javier Milei: "Granja de odiadores"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1877875073899544951&partner=&hide_thread=false Estoy con @leocifelli y me cuenta que "la gran actriz" Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana... Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren no por censura.

Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso.

— Javier Milei (@JMilei) January 11, 2025

La polémica surgió a raíz de un mensaje publicado por Milei en su cuenta de X, en el que escribió: "'La gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana... Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura".

Frente a estas declaraciones, Roth reflexionó sobre la intención detrás de las palabras del Presidente: "Hay una parte que tiene que ver con desconocimiento y otra con lo que llaman batalla cultural. Pero sigo pensando que en la democracia se puede decir lo que uno piensa, absolutamente con respeto".

"Trato de no entrar en una situación de guerra"



"Es un odio que pretende hacer doler. En esta situación puntual no lo personalizo, no es a mí a quien le está diciendo todo esto"



Cecilia Roth con @GabiRadice en #CosasMaravillosas.



— Radio 10 - AM 710 (@Radio10) January 13, 2025

Para la actriz, este tipo de ataques no son personales, sino parte de una estrategia para "castigar" a ciertas figuras. "Es un odio desaforado, pretendiendo dañar. No es a mí a quien le están diciendo esto. Les parece que a ciertas personas hay que castigarlas", señaló.

Roth también comentó su interés por comprender las posturas de quienes promueven estas ideas. "Me interesa conocerlos. Escucho a Agustín Laje, a Leonardo Cifelli. Me interesa saber qué hacen, qué piensan", concluyó. La actriz destacó que su postura es firme y que no siente necesidad de justificar quién es ni lo que hace.