La tensa salida de Big Ari de Cuestión de Peso: los motivos detrás de su renuncia en vivo

big ari cuestion de peso

Visiblemente afectado, aseguró sentirse hostigado y desmotivado por las constantes críticas: “Dos meses diciéndome que hago todo mal, que me va a ir mal, que voy a fracasar... estoy harto de pasarla mal en las charlas”. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando Big Ari rompió en llanto y pidió abandonar el estudio: “¡Ya está! Estoy cansado, no quiero estar mal. Basta, por favor, me quiero ir”.

Su salida en vivo tomó por sorpresa tanto al conductor como al resto de los participantes. Antes de dejar el set, Ariel lanzó un mensaje contundente que dejó al descubierto su desencanto con el formato: “Yo vine a bajar de peso y a hacer reír, pero me hacen quedar como no soy. Nada es lo que parece en la clínica por momentos, y yo no encajo”.

big ari

La producción aún no confirmó si su renuncia será definitiva o si se buscará una reconciliación para que continúe en el programa. Lo cierto es que la partida de Big Ari expuso las tensiones internas del ciclo y abrió el debate sobre los límites del reality en su tratamiento de temas de salud física y emocional.