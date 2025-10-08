La tensa salida de Big Ari de Cuestión de Peso: los motivos detrás de su renuncia en vivo
Ariel Ansaldo, exparticipante de Gran Hermano, abandonó el programa en medio de lágrimas tras un duro enfrentamiento con los profesionales.
El martes por la tarde, Cuestión de Peso, programa que se emite por la pantalla de El Trece, vivió uno de los momentos más tensos de su actual temporada. Ariel Ansaldo, conocido popularmente como "Big Ari", decidió renunciar en pleno aire luego de un fuerte intercambio con el equipo médico y con Mario Massaccesi.
El participante, que venía mostrando un progreso sostenido y había bajado más de 17 kilos, no soportó la presión que, según él, se había vuelto insostenible. Durante una charla con el doctor Sergio Verón, Ariel expresó su malestar frente a las cámaras: “¡No puede ser que te obliguen y uno la pase mal!”. Esa frase fue el inicio de una explosiva discusión en la que también pidió la intervención de Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot.
El participante lo acusó de mentir y le dijo que quien lo había manejado fue uno de los productores del programa y el entrenador físico le aseguró tener los mensajes en su teléfono que prueban sus palabras. “Termina siendo la clínica porque te hacen esto y la gente no lo ve. Entonces, se generan discusiones, se genera estrés y terminamos todos así. Y así están todos estos rebotes. Porque no puede ser que yo la paso bien cuando estoy caminando afuera”, aseguró
Por su parte, Adrián Cormillot le preguntó a Big Ari si tan mal la pasaba si lo hubiese atendido la nutricionista Natalia Natalini y él dijo que sí. Eso generó que sus compañeros salieran a defender a la profesional.
Visiblemente afectado, aseguró sentirse hostigado y desmotivado por las constantes críticas: “Dos meses diciéndome que hago todo mal, que me va a ir mal, que voy a fracasar... estoy harto de pasarla mal en las charlas”. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando Big Ari rompió en llanto y pidió abandonar el estudio: “¡Ya está! Estoy cansado, no quiero estar mal. Basta, por favor, me quiero ir”.
Su salida en vivo tomó por sorpresa tanto al conductor como al resto de los participantes. Antes de dejar el set, Ariel lanzó un mensaje contundente que dejó al descubierto su desencanto con el formato: “Yo vine a bajar de peso y a hacer reír, pero me hacen quedar como no soy. Nada es lo que parece en la clínica por momentos, y yo no encajo”.
La producción aún no confirmó si su renuncia será definitiva o si se buscará una reconciliación para que continúe en el programa. Lo cierto es que la partida de Big Ari expuso las tensiones internas del ciclo y abrió el debate sobre los límites del reality en su tratamiento de temas de salud física y emocional.
