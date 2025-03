La verdad detrás del anuncio de Luck Ra sobre Luis Miguel y el remix de La Morocha

Todo ocurrió en Kapra Diner, un programa español conocido por su tono relajado y su capacidad para generar momentos virales. En plena entrevista, Luck Ra, con la adrenalina en alza, golpeó la mesa y lanzó, como si ya no pudiera contenerlo más: “Amigos, ¿quieren saber con quién es el remix de La Morocha? Ya no aguanto más. Es con Luis Miguel, La Joaqui y Quevedo. Me cansé”.