La verdadera razón detrás de la renuncia de Mauro Szeta a Telefe

Pero lo que llamó la atención fue que más tarde, De Brito anunció a través de su cuenta de X que "Mauro dejó Telefe porque conducirá su propio programa diario en América", y agregó: "Esa es la posta".

En este 2025, Szeta tendrá dos nuevos proyectos laborales, aunque aún no se han dado detalles sobre su programa. Su debut en el nuevo canal será el 5 de marzo, cuando Sergio Lapegüe dé rienda suelta a su nuevo ciclo que irá de 10:00 a 13:00.

Cómo fue la despedida de Mauro Szeta de Telefe

La despedida de Mauro Szeta de Telefe estuvo llena de emociones. Durante su último programa en El Noticiero de la Gente, no solo agradeció a sus compañeros de trabajo, sino también a todas las personas que lo apoyaron a lo largo de su carrera, tanto en redes sociales como en la calle.

Después de que se pasara un video con los mejores momentos de Szeta en el canal, Germán Paoloski, conductor del noticiero, expresó con voz quebrada: “Ahí tenemos el cartel que un poco resume el sentimiento que tenemos todos acá y es el 'Gracias Mauro' por estos años”.

Fue entonces cuando Szeta tomó la palabra para su despedida y comenzó: “Antes que nada, quiero agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en maquillaje emocionadas, llorando.”

“Es una decisión que tomo en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe que me hizo crecer profesionalmente cuando vino la propuesta de sumarme a El Noticiero”, continuó Szeta, agradeciendo a sus compañeros de trabajo.

Szeta también explicó que su decisión fue tomada con la expectativa de un desafío diferente: “No pasó nada malo, son decisiones de la vida laboralmente que uno toma porque tiene la expectativa de un desafío diferente”.

Recapitulando su experiencia personal, mencionó cómo se casó con su actual esposa Clarisa en Telefe: “Es difícil despedirse porque en Telefe me casé, yo que no creía en el casamiento, me terminé casando con mi esposa Clarisa”.

Con emoción, agregó: “Los laburantes que están todos ahí, que me conocen, que me ven llegar. Me llevo amigos. Estoy súper agradecido. Sobre todo el cariño de la gente que es enorme”. También agradeció el apoyo de su esposa, sus compañeros, y la audiencia: “Lloro de amor, no es una tragedia. Es de tristeza porque es un lugar que amo”.