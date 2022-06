Acusan a una concursante de La Voz de encubrir a un abusador, que también apareció en el reality

daiana la voz

Luego contó detalles: "Le pegaba trompadas a la pared hasta sangrar por ataque de celos, me manipulaba por contacto sexual, no me dejaba escuchar música hecha por hombres porque los apreciaba más que a él, tenía mis nudes en su celular después de separados y cuando nemo las descubrió se las mostró a andá a saber cuánta gente del colegio mientras estuve internada".

Otras conductas violentas implicaron obligarla a vestirse más tapada, no hablar con ningún hombre bajo amenaza de dejarla y compararla con otras mujeres, entre otras actitudes.

La otra denuncia grave es que "él, con 20 años y fuera del secundario, hablaba con chicas de primer año (12 o 13 años), aparte de ser extremadamente violento con otras mujeres, pero eso no me corresponde hablarlo porque no fueron vivencias propias".

Embed shockeante ver a la chica que encubrió y defendió a mi abusador acompañada de MI ABUSADOR (pedófilo y violento entre tantas cosas) en nada más y nada menos que la televisión https://t.co/m4dfhDuPWK — ... (@ooodisea) June 8, 2022

denuncia la voz