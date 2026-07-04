El inesperado gesto de Lali Espósito con los hijos de Gustavo Garzón que emocionó al actor
A la salida de una función, la artista tuvo una actitud muy cercana con los niños y Gustavo Garzón remarcó que “la fama no la cambió”.
Gustavo Garzón compartió una tierna anécdota sobre un encuentro que sus hijos vivieron con Lali Espósito y destacó la calidez con la que la artista los recibió. El actor reveló que el momento ocurrió a la salida de Charlie y la fábrica de chocolates, en el teatro Gran Rex, donde la cantante se acercó a saludarlos con un afectuoso beso. “La fama no la cambió”, afirmó.
Durante una reciente entrevista, Garzón también habló del estrecho vínculo que mantiene con sus hijos y contó que suelen acompañarlo con frecuencia a las funciones de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, la obra que protagoniza.
El actor explicó que ambos tienen síndrome de Down y remarcó el amor que sienten por el teatro. “Vienen todos los domingos a verla, pero casi todos. Cuando no tienen otra obra para ver, ven esta. A ellos les encanta el teatro. Aman profundamente el teatro; los hipnotiza y, además, saben comportarse y entienden lo que se puede hacer en una sala y lo que no”.
En ese contexto, recordó una salida que terminó siendo muy especial para ellos. “Los chicos ya tienen 38 años. Están grandes. El otro día los llevé a ver Charlie y la fábrica de chocolate al Gran Rex, justo llegó Lali Espósito y nos vino a dar un beso”.
Por último, Garzón elogió la actitud de la cantante y destacó que sus hijos la siguen desde Esperanza mía. ”Es muy amorosa ella siempre. Los chicos la conocen de Esperanza mía y Lali es muy cariñosa y divina, como si la fama no la hubiera cambiado. Es una chica muy buena y ellos la aman”.
¿De qué trata Un hombre solo es demasiado para un hombre solo?
Un hombre solo es demasiado para un hombre solo cuenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años recientemente jubilado que atraviesa una profunda crisis personal. Con demasiado tiempo libre, sin inspiración para escribir y cuestionando el rumbo de su vida, encuentra un giro inesperado al conocer a Laura en un taller literario.
Ese encuentro despierta en él un sentimiento desconocido: el amor. A partir de entonces, entre sesiones de terapia, escritos íntimos y mensajes que transforman su rutina, Joaquín deberá decidir si continúa aferrado a la seguridad de su vida de siempre o se anima a apostar por una nueva oportunidad que lo desafía a reinventarse.
Con una mirada sensible y cercana, la obra aborda temas como la soledad, el paso del tiempo, las segundas oportunidades y el valor de empezar de nuevo, incluso cuando parece demasiado tarde.
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