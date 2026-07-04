El inesperado gesto de Lali Espósito con los hijos de Gustavo Garzón que emocionó al actor

¿De qué trata Un hombre solo es demasiado para un hombre solo?

Un hombre solo es demasiado para un hombre solo cuenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años recientemente jubilado que atraviesa una profunda crisis personal. Con demasiado tiempo libre, sin inspiración para escribir y cuestionando el rumbo de su vida, encuentra un giro inesperado al conocer a Laura en un taller literario.

Ese encuentro despierta en él un sentimiento desconocido: el amor. A partir de entonces, entre sesiones de terapia, escritos íntimos y mensajes que transforman su rutina, Joaquín deberá decidir si continúa aferrado a la seguridad de su vida de siempre o se anima a apostar por una nueva oportunidad que lo desafía a reinventarse.

Con una mirada sensible y cercana, la obra aborda temas como la soledad, el paso del tiempo, las segundas oportunidades y el valor de empezar de nuevo, incluso cuando parece demasiado tarde.