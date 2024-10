Lali Espósito con Susana Giménez: las repercusiones en las redes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sh1pthey/status/1845638538554990812&partner=&hide_thread=false QUE MUJER LALI pic.twitter.com/7jOqT9wvZ1 — e (@sh1pthey) October 14, 2024

Sin embargo, uno de los momentos más esperados fue cuando presentó en vivo su tema "Fanático". En medio de las críticas por el playback, otros simpatizantes de la cantante resaltaron sus habilidades sobre el escenario, la efusividad de la canción y la coreografía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lalixds3/status/1845650562907242497&partner=&hide_thread=false lali está completamente DESQUICIADA esta parte es una LOCURA dios mío pic.twitter.com/qkfbYlNkL1 — marti (@lalixds3) October 14, 2024

Más allá de la interpretación de la canción, hubo algunos momentos rescatables durante la entrevista en el living, donde Susana quiso indagar sobre el romance de Lali con Rosemblat, que es hijo de Marcela Amado, exmodelo y asesora de moda de la diva desde hace tres décadas. En este sentido, la conductora expuso que pese a las diferencias políticas entre ambas “no hay ninguna grieta” y mantienen una buena relación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/furiouschari/status/1845659121065865268&partner=&hide_thread=false Lali contando sobre el surgimiento de ‘fanático’ su último single: “lo escribí hace un montón pasa qué la gente nunca sabe piensan qué uno lo hizo una semana antes de qué salga. Este tema tiene mucho tiempo, está inspirado en esta época…



Lali con #SusanaGiménez pic.twitter.com/JQgJ0aDpRC — Charis T.S our mastermind (@furiouschari) October 14, 2024

“Yo quiero decir que, a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca jamás. Hemos viajado por el mundo con ella. Nunca hemos discutido por política. Un día le pregunté ‘¿por qué?’ y ella me dio su explicación. ‘Ok, bárbaro’, le respondí”, aseguró Susana sobre su relación con la suegra de Lali.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SusanaGimenez/status/1845648672794587495&partner=&hide_thread=false ¡Lali canta "Fanático" en exclusiva para Susana!



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/1cnEPiO7BC — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 14, 2024

A su turno, Lali respondió: “Como corresponde. Yo tengo amigos con los que no coincido, a mí me parece bien. Disfruto de discutir de política con amigos. Y discutir no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal, y lo mío bien”, sostuvo.

Luego agregó: “Es una época jodida para hablar de política. Creen que porque decís esto, pensás aquello. Pero yo pienso que hay que hablar igual”.

Respecto a su relación con el streamer opositor, aseguró: “Estoy enamorada, Susana, ¿qué te voy a decir? He tenido novios fantásticos y él es el amor de mi vida. Es espectacular. Estoy pasando un momento relindo”.