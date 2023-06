El contundente pedido de Lali Espósito a sus fans

"Aprovecho que paso por acá para pedirle a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom que dejen de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas cosas. Sé que defienden por el amor pero no lo necesito ni me representa. Disfrutemos lo lindo!", pidió contundente Lali en un primer posteo.

En tanto, arengó un segundo tuit a cambiar de una vez por todas el chip del hate por el respeto y el amor. "Taaaantos años, taaaantas cosas increíbles, taaaantos momentos megas. Eso es lo que vale! Seamos amorosos y respetuosos y a quienes no lo sean simplemente cantémosle Quieneees soooon... o boomergan jaja lxs amo", concluyó firmando con un emoji de un corazón.