El enojo de Lali Espósito al ver una noticia falsa sobre ella: "Es de mal gusto"

"Esa no es mi casa. Igualmente, medio de mal gusto mostrar la supuesta casa de alguien y cuánta guita supuestamente salió, ¿no? Saludos", dijo Lali en Twitter.

twitter lali

Hace un tiempo atrás, Lali se cruzó con Estefi Berardi ya que la panelista difundió información falsa acerca de ella. Frente a esto, la artista no se quedó callada y saltó con los tapones de punta.

"Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS( que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora..)", fueron las palabras irónicas de Lali al enterarse del revuelo que había causado la información falsa que dio Berardi.