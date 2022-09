Pícaro consejo de Lali Espósito a un joven que gusta de la novia de su papá

“No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bombacha, tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo, ¿qué puedo hacer?”, leyó el conductor y para sorpresa de todos, la respuesta fue particular.

Lali lejos de achicarse contestó: “Yo soy políticamente incorrecta, no es que lo que te voy a decir es que…. Hay una parte de mi cerebro que dice ‘dale para adelante, no pasa nada, la vida es una’. Siempre hablando como si la novia de tu papá también te tirara onda. Pero hay otra parte de mí que te dice ‘che es tu viejo, es un montón’”.

Sin embargo, reflexionó: “Él está en un momento de la vida, probablemente, donde le interese otra cosa del amor, quiero imaginar, aunque no hay edad para lo sexual. Si no, te recomiendo una canción mía que se llama Dos son tres”.